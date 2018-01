Quer ver Portugal do céu?

Para quem gosta de novas perspectivas, ver Portugal do céu pode ser um ótimo programa para quem quer aproveitar o melhor das férias. Os balões de ar quente ainda não são bem uma moda, mas chegaram a Portugal para ficar há já mais de 30 anos. Tem empresas que trabalham somente no Verão – sobretudo no Algarve – mas tem também algumas que fazer voos o ano inteiro, desde que o tempo permita.

O preço de um voo de balão varia muito – começa nos 100 euros, onde você partilha o cesto com mais dumas 20 pessoas – porque tem vários serviços que você pode contratar. Mas geralmente cada viagem dura uma hora e meia, e é feita ou ao nascer do sol ou no final do dia. Tem a ver com a temperatura e os ventos que são necessários. O mais legal é que andar de balão não é nada como eu tinha imaginado: a trepidação é praticamente zero, e tudo é super silencioso. Nada a ver com viagens de avião, por exemplo. Ah, e não se preocupe que eles também já não estão funcionando com as sacolas de areia para fazer peso, eheh. Hoje já é tudo um pouco mais controlável do que no tempo de Bartolomeu de Gusmão, e os caras até conseguem estimar onde vão pousar o balão.

Além disso, é muito legal ver a paisagem portuguesa do céu, sem ser tão alto quanto num avião e SEM barulho. Você consegue ver os animaizinhos, os carros passeando na rua…é incrível.

Mas por que estou escrevendo sobre isso? Porque na Primavera [do hemisfério norte] vai haver um mega festival de balões de ar quente em Coruche, uma cidadezinha bem perto de Lisboa. É suposto estarem aqui uns 40 ou 50 balões, que podem ter várias formas e cores, o que significa que o céu vai se transformar numa imagem muito bonita. Nesses festivais – o mais antigo de Portugal existe há 20 anos, na cidadezinha de Fronteira, no Alentejo, todos os meses de Novembro – geralmente o acesso a voos de balão é bastante mais barato. Então, para além de ser um espetáculo bonito de se ver, é também um lugar bem legal para experimentar os voos sem pagar muito por isso.

Anotem na agenda para poderem aproveitar o 1.º Festival de Balões de Ar Quente de Coruche: de 28 de Março a 2 de Abril vai haver dois voos por dia, para que todo o mundo se poda entusiasmar com essa modalidade! Se estiver planejando uma viagem a Portugal, não deixe de aproveitar para passar lá. Consta, também, que vai haver um mooooonte de street food incrível! Mais pormenores aqui.