Sambando na melhor luz em 2015

Queridos leitores,

Antes de mais, me desculpem a ausência. Depois de um final de ano bem atribulado aqui em terras de Camões, tirei uns dias de férias para um lugar quentinho para recuperar dos meses intensos. Mas estou de volta para vos aconselhar um samba absolutamente maravilhoso aqui em Lisboa. Primeiro que tudo, se está vindo para cá, é melhor você retirar todas as blusas de Inverno e todos os casacos quentes do seu armário. Vai precisar deles como nunca. As temperaturas estão muito muito baixas. Muito, muito, muito baixas. Apesar disso, Lisboa continua com um sol lindo que vale aproveitar. Então aqui vai a primeira sugestão, que está valendo já para o próximo final de semana.

No dia 9 de Janeiro, às 17h, a maestrina Joana Carneiro dirige a orquestra Sinfónica Portuguesa no Concerto de Inverno, onde serão interpretadas obras de Samuel Barber, John Adams e Dmitry Shostakovich. O espetáculo será no Centro Cultural de Belém (CCB), de onde você tem uma das vistas mais bonitas sobre o Rio Tejo. A minha sugestão é que antes passe na Fábrica dos Pastéis de Belém para comer um bem quentinho e depois caminhe até ao CCB, aproveitando a vista bonitinha. Pode ir logo depois do almoço e aproveitar para conhecer o Mosteiro dos Jerónimos, um dos mais imponentes monumentos que a gente tem por cá!

Depois, jante no restaurante EsteOeste – fica no CCB, mesmo – que tem uma janela gigante sobre o rio, mas é muito quentinho e tem comida muito muito boa. Se está começando 2015 na minha cidade, comece com o pé direito, de olho no rio mais lindo e com a melhor vista de sempre.

Feliz 2015 e que a gente continue sambando por aqui!

Quanto custa?

Os bilhetes para o concerto custam entre os 5 euros e os 18 euros. Pode comprar aqui.