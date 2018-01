Sim, há nomes proibidos em Portugal

Uns acham que é mito, outros já aprenderam na marra que é verdade. Mas é isso mesmo: em Portugal há uma lista de nomes que indica quais os que são proibidos no país, quais podem ser usados e ainda quais só podem ser usados como segundo nome – é o caso de Agonia, por exemplo, que só pode ser usado como complemento de um outro nome próprio e se tiver a partícula ‘da’ antes. Ou seja, uma menina pode ser chamada de Maria da Agonia ou Ana da Agonia, mas nunca Agonia, somente. Nem Maria Agonia. O mesmo acontece para nomes como Rosário ou Amparo (Maria Rosário não é possível, Maria DO Rosário é).

Tem ainda outros casos curiosos, como Aléxia, que pode existir assim, com acento. Se quiser registrar uma menina com o nome de Alexia, não é possível – vai entender? Ou então Ana Viriato e Ana Arine e Filipa de Nazaré e Filipe de Néri. Ou Maria David. Todos esses que eu disse atrás só podem ser usados assim mesmo, em conjunto. Engraçado, não é? Na verdade, Portugal está permitindo cada vez mais nomes que soariam estranhos para nós – o país foi recebendo cada vez mais imigrantes, e filhos de pais estrangeiros podem ser batizados de qualquer nome. E muitas vezes esses nomes passam a ser permitidos.

Isso pode explicar a estranheza de muitos estrangeiros em relação aos nomes portuguese: é fácil encontrar, na mesma festa, gente com o mesmo nome. Facilmente, também você trabalha com três Pedros, quatro Nunos, cinco Marias e sete Joanas… e embora isso pareça muito bizarro para quem vem do Brasil, onde todo o nome é liberado, aqui tem uma vantagem clara que a gente adora: todo o mundo consegue escrever, de primeira, os nomes uns dos outros. Pode não ser muito original, mas evita alguns embaraços, eheh!

Deixo aqui o link para a lista oficial dos nomes que podem e não podem ser usados em Portugal, para matarem a curiosidade. Consultem que é bem divertido!

