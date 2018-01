Sol, sal e cocktails

Para você que está programando a sua vinda para a Europa ainda durante esse Inverno – ou durante o Verão europeu -, essas dicas são para olhar. Uma das coisas maravilhosas da capital portuguesa – outra – é a proximidade da praia. Em menos de 30 minutos pode estar pegando um sol em qualquer areal da linha de Cascais ou nas praias da Costa da Caparica. É dessas últimas – as minhas favoritas por aqui – que quero falar para você.

A Costa da Caparica fica na margem sul do rio Tejo e tem um montão de praias. Basta atravessar a ponte 25 de Abril [aquela bem parecida com a Golden Gate, em São Francisco] e tcharan!! Boas praias, bares legais, solzinho gostoso… Mas em vez de pegar um carro ou um trem e um ônibus para chegar lá, tenho uma outra sugestão para você:

Pegue uma bicicleta – tem várias empresas na cidade que alugam ao dia ou 24h – e pedale até Belém. Aí tome o barco para a Trafaria (tem um de hora a hora, mais ou menos. Todos os horários podem ser consultados nesse site) – o transporte é gratuito para as bikes. Quando descer na Trafaria, pedale uns 15 a 20 minutos e você estará nas praias de São João. Para além de fazer um pouco de exercício, evitará o trânsito absurdo da entrada e saída da ponte. Isso fará com que você possa ficar na praia o tempo que quiser, sem estar pensando se vai pegar fila no regresso à capital.

Qualquer uma das praias de São João tem um barzinho legal onde você pode tomar uma cerveja ou um chope (aqui a gente fala imperial, quando queremos pedir um chope. Ah!, e é feminino. É uma imperial), comer um camarão, escolher um cocktail, uma salada ou um misto quente. Se quiser passar o dia na praia, esses barzinhos servem refeições legais. Mas não esqueça que vai pagar pelo simples fato de estar na praia e olhando para esse mar maravilhoso. Se servir para alguma coisa, os meus bares favoritos são o Kontiki e o São João Sunset Club.

Também não posso deixar de avisar você de outra coisa: a água aqui é fria. Não espere encontrar o 23ºC ou 24ºC do mar de Ipanema que isso não tem, não. Mas garanto que se vier até ao dia 15 de Setembro ainda pega uns dias bem legais de praia, onde poderá ficar até ver o sol descer no horizonte. Depois, pegue sua bicicleta novamente e regresse a Lisboa de barco para aproveitar a noite da capital. Ou somente para descansar de todo o sol e sal de um bom dia de praia.

Quanto custa? O aluguel da bike varia entre os 10 euros (um dia) e os 20 euros (24 horas). Já o passeio de barco, ida e volta, fica por 2,30 euros.