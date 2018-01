Tecnologia invade Lisboa

A capital portuguesa recebe, de novo, a maior cimeira mundial de tecnologia e empreendedorismo do mundo: a Web Summit. Durante cinco dias, Lisboa vai se encher de empresários, empreendedores, curiosos, jornalistas e mais um monte de gente que nem sabe o que está acontecendo e que vai somente tentar curtir a vibe start-up que se sente na cidade.

A organização estima que 60 mil pessoas estejam presentes no evento, que conta com alguns nomes de muito peso entre os oradores: Al Gore, François Hollande, António Guterres, o criador do Tinder, Sean Rad ou a presidente do Booking.com, Gillian Tans. Tudo acontecerá no Altice Arena, bem no Parque das Nações – um bairro junto ao rio Tejo, onde está também o Oceanário que todo o mundo adora – mas os eventos de criatividade e empreendedorismo se espalharão pela cidade inteira, mesmo não estando ligados diretamente à Web Summit.

Por exemplo, a exposição do artista Bordalo II (que pode ser visitada até 26 de Novembro) é paragem obrigatória para quem estiver de visita esses dias. Bordalo II é um dos mais promissores artistas nacionais, com obras bem interventivas e agitadoras de consciência. Visite a exposição ‘Attero’ na Rua de Xabregas, número 49. Prometo que não vai se arrepender.

Ao mesmo tempo, no Pavilhão do Conhecimento – também no Parque das Nações, vai haver uma mega festa para comemorar o décimo aniversário do maior arquivo da internet portuguesa, que reúne atualmente 4 mil milhões de páginas. No dia 8 de Novembro vai haver várias palestras e conferências com galera bem importante: José Pacheco Pereira (historiador português), Julien Masanès (pai do arquivamento europeu) e por aí em diante. A entrada é gratuita.

É claro que durante esses dias vai ser um pouco mais complexo andar em Lisboa: os transportes públicos vão ficar ainda mais lotados e os táxis, cabify e ubers vão estar com tempos de espera superiores ao habitual. Mas não desespere: o sol voltou à capital, então dá para fazer bastante coisa caminhando, o que é sempre mais legal para conhecer a cidade.

Aproveite para comer castanhas assadas que estão à venda em vários lugares, e para se encantar com as cores de outono que finalmente regressaram ao país. E por que não fazer já as compras de Natal nas ruas da Baixa ou nos mercadinhos de rua que aparecem em alguns dos mais pitorescos bairros de Lisboa? Ah!, e se estiver em Portugal até dia 12 de Novembro, aproveite também a promoção incrível da My Taxi, que oferece 50% de desconto em TODAS as viagens! Super compensa!

