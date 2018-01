Tejo se enche de grandes veleiros

Um rio, uma bebida, um veleiro gigante, calor e brisa marítima. Cenário idílico, não é? Se passar em Lisboa entre essa sexta-feira, 22 e dia 25 de Julho, vai poder saborear tudo isso. A capital portuguesa volta a receber uma etapa da The Tall Ships Races, um evento que reúne 50 grandes veleiros que saíram de Antuérpia, na Bélgica, e que têm em Lisboa a primeira etapa. Envolvendo cinco mil tripulantes – jovens de várias nacionalidades – esse evento celebra esse ano 6 décadas de vida.

No fundo, é um evento para manter viva a tradição dos grandes barcos de vela, e desde o princípio que Lisboa é ponto de passagem – faz sentido, né? Afinal, tantos navios partiram dessas águas para dar “novos mundos ao mundo” que nem fazia sentido o Tejo não fazer parte do evento.

Esse ano, Portugal está representado pelo navio Santa Maria Manuela, que tem 69 metros de comprimento. O navio Sagres, o mais conhecido do país, está a caminho desse lado do Atlântivo, onde participará das cerimônias das Olimpíadas, no Rio de Janeiro.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando saírem de Lisboa, os navios vão para Cádiz, na Espanha, e de seguida para La Coruña, também na Espanha. Ao todo são três etapas e quase duas mil milhas náuticas a percorrer. Em Lisboa, os barcos podem ser vistos e visitados durante um passeio de 1,5 quilómetros, mais precisamente entre Santa Apolónia (linha azul do metrô, parada Santa Apolónia) e o Terreiro do Paço (linha azul do metrô, também e parada com o mesmo nome). O evento vai ainda contar com muita animação, espetáculos musicais e claro, muito sol e calor. Coloque o programa na agenda!

—