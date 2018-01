Um Cais delicioso

Estar em Lisboa e não aproveitar as maravilhosas vistas sobre o rio Tejo é algo que não pode acontecer. A cidade tem um monte de restaurantes legais que se situam nas margens do rio e que, não importa se é Verão ou Inverno, permitem que a gente desfrute da calmaria e da beleza das águas correndo velozes leito fora.

O Cais da Pedra tem três coisas que o transformaram, na primeira visita, num dos meus restaurantes favoritos: é do chef Henrique Sá Pessoa (um dos meus favoritos); serve uns cocktails deliciosos a preços muito justos e fica bem junto a uma estação de metrô. Eu adoro andar de transportes públicos em Lisboa, porque a cidade é pequena o suficiente para a gente poder aproveitar tudo o que eles têm de bom. A rede de transportes é legal, a cidade não é muito grande, é seguro e é barato. Assim, se você tomar um cocktail a mais do que deveria, pode pegar o metrô para casa e tudo bem.

Saindo na estação Santa Apolónia (linha azul do metrô), você deve seguir as indicações do ‘Cais’. Vai sair bem de frente para o rio, e vai ver uma quantidade de lugares legais – para jantar, inclusivamente. O Cais da Pedra é um dos do meio.

Na entrada, enquanto espera por uma mesa – o ideal é reservar, mesmo – vai encontrar um bar muito simpático onde pode pedir um cocktail para acompanhar você nesse tempo morto. Os garçons são super simpáticos, e na dúvida, te ajudam a escolher a melhor bebida. O Cais da Pedra é um restaurante bem decorado, super elegante mas nem por isso menos descontraído. É um lugar onde você vai querer estar bem arrumado, mas se entrar de jeans e All Star não vai ser um problema.

As mesas de pedra, sem toalhas, dão um ar super clean ao espaço, que talvez seja um pouco escuro demais. No entanto, fica uma atmosfera de glamour, pontuada apenas pela luz que vem da cozinha, com um vidro separando da sala, e onde você pode ver sua refeição sendo confecionada. O rei desse espaço é o hamburguer, com carne de primeira qualidade, e muito muito bem confecionado. O serviço é bom, e a comida também – mas eu sou suspeita, né? O Henrique Sá Pessoa está realmente no topo das minhas preferências quando falamos de chefs portugueses.

E a parte melhor é que você pode comer com uma linda vista sobre o rio – quando está frio e não tem a área da rua, entre você e o Tejo só tem uma janela, mesmo – por um preço super razoável.

Se você não terminar o seu drink durante o tempo de espera, sinta-se à vontade para o levar até à mesa para acompanhar a sua refeição. No entanto, tem outras bebidas que pode tomar, e que ficam super bem nessa mesa descomplicada e com esses baldinhos fofos onde vêm as [maravilhosas] fritas que acompanham o hamburguer. Vou já deixar aí os contatos abaixo para você tratar de fazer a reserva antes de viajar, mesmo!

Endereço:

Av. Infante D. Henrique, Cais da Pedra, Armazém B, loja 9

Telefone: 218 871 651

Quanto custa? Uma refeição completa, com um cocktail e sobremesa fica entre os 20 e os 25 euros por pessoa. O preço dos hamburgueres começa nos 8,90 euros, pelo que é possível também jantar por bem menos.