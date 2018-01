Um novo palácio para conhecer em Lisboa

Recuperar palácios parece ter se tornado um clássico na capital portuguesa. Não que a gente se importe, porque efetivamente Lisboa tem edifícios maravilhosos que com o passar dos anos – e a falta de dinheiro – foram se perdendo, e consequentemente, patrimônio cultural e arquitetónico corria o risco de se perder para sempre.

O mais recente projeto é o Palácio Chiado, que fica bem no centro da cidade, na mítica rua do Alecrim. O antigo Palácio Quintela chegou a alojar o general Junot durante a invasão francesa e foi também a primeira casa do conhecido Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE). Esse mês, o Palácio Chiado abre com intuito diferente: dar novos espaços de restauração aos lisboetas e aos turistas em geral! Num modelo que se foi difundindo pela cidade, o Palácio vai dar mais 250 lugares sentados para quem quiser um novo lugar para almoçar ou jantar: são sete lugares diferentes, com conceitos que oferecem desde hambúrgueres a sushi, passando por petiscos (são as nossas porções) com carne variada e até refeições saudáveis.

No andar de baixo vai haver um bar que servirá todo o palácio e os restantes espaços ocuparão cada um o seu ‘cantinho’. O andar de cima fica reservado para o Renaissance by Sushic – o Sushic foi considerado, em 2013, um dos melhores restaurantes japoneses do mundo pelos utilizadores do TripAdvisor, e fará aqui a sua primeira aparição no centro da cidade de Lisboa.

Tal como já acontece em alguns lugares de Lisboa – Mercado da Ribeira, Mercado de Algés… -, a pessoa pode pedir a sua refeição e aguardar numa mesa ou num sofá. É que cada restaurante vai ter a disposição um daqueles aparelhinhos que vibram assim que o pedido estiver pronto. Super na moda!, né?

Bom, para o caso de precisar de mais dicas de onde ir jantar, já sabe: aproveite para conhecer um dos edifícios mais bonitos da capital, e alguns conceitos de refeição bem interessantes!

Onde fica? Rua do Alecrim, 70

Como chegar? Metrô Baixa-Chiado (linhas verde e azul) ou E28 (o bondinho) até ao Largo de Camões

Quanto custa? Depende. Os preços médios dos espaços de petiscos são 15 euros. No Renaissance by Sushic poderá ser o dobro disso ou mais.

