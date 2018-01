Um sanduíche e uma Bi+Ca

Eu não sou tipo que vai jantar fora todas a semanas, obrigatoriamente. Quando vou gosto de experimentar lugares novos – algo que é super fácil em Lisboa, onde estão abrindo loucamente cada vez mais restaurantes.

Eu sou um pouquinho chata com a comida, confesso. E com os restaurantes em si. Lisboa tem um monte de boas ‘tascas’ – o nome que a gente dá a uma espécie de boteco com comida tradicional – que vale a pena experimentar, mas eu nem sempre estou com vontade desse tipo de lugar.

Até porque gosto de boa comida, mas também de um bom serviço, de uma decoração agradável…não me importo de pagar um pouquinho a mais, desde que o investimento compense.

Bom, ano passado abriu um lugarzinho bem legal na Lx Factory – um dos ‘must go spots’ da cidade – que já entrou no meu coração. O restaurante Bi+Ca, onde eu já tinha ido almoçar algumas vezes, também é super legal no jantar. O nome surge da junção de duas coisas que podem comprar lá: bicas (o nosso jargão para café expresso) e bicicletas – vão ver modelos absolutamente lindos.