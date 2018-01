Uma mistura explosiva

Ano passado abriu em Lisboa um novo restaurante – ahaha! Na verdade, abrem em Lisboa todos os dias uma loucura de lugares novos. Mas vamos fingir que a gente se surpreende com isso!

Bom, ano passado abriu um lugar daqueles super legais. Descolado, onde a gente come bem e com um ambiente bem bacana – tem até DJ ao vivo, pela noite dentro, às quintas, sextas e sábados. Outro dia decidi ir jantar no Blend, que é um restaurante que pertence a um jogador de futebol (Ricardo Quaresma) e que tem um menu da autoria de Chakkal e António Amorim. Só por esses dois já valeria a pena tentar.

Então, as porções são pequenas porque a ideia é fazer mesmo um jantar absolutamente partilhado. Cerca de três pratos principais dão um ótimo jantar para duas pessoas. Nota ainda para o vinho da que é super bom e a um preço justo.



O serviço foi ótimo [mesmo!], a comida de sonho e o preço super tranquilo para a qualidade [não chega a 30 euros por pessoa]. Comida portuguesa com um toque gourmet, que a deixa menos pesada e ainda mais saborosa. O ambiente é agradável, ainda que o espaço seja pequeno – a única coisa que me incomodou um pouco foi a falta de espaço entre as mesas, maaaas o fato de o restaurante estar cheio de turista fez com que fosse um pouco indiferente, porque que ninguém ouvia as nossas conversas, mesmo.

Convém reservar mesa, de qualque forma, porque um restaurante em pleno Bairro Alto – como já falei aqui, a nossa Vila Madalena – é casa para encher. Muito resumidamente, é um daqueles restaurante ótimos para um jantar romântico [ou, no máximo, com quatro pessoas], onde há boa comida a preços que não são absurdos. E a música também estava bastante interessante!, by the way 🙂

Anotem na agenda, queridos leitores. Depois disso podem ir para a balada no Cais do Sodré – andando – ou somente ir descansar pegando o metrô que fica bem do lado (estação Baixa-Chiado).

Onde é? Rua do Norte, 24. Para reservar: +351 213 471 383

Quanto custa? Cerca de 30 euros por pessoa