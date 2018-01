Uma viagem medieval

Queridos leitores, hoje o meu convite é para que saiamos um pouco das colinas lisboetas, para irmos conhecer uma outra colina: a vila – é uma cidadezinha – de Óbidos.

Não sei se já ouviram falar, mas é paragem obrigatória vindo a Portugal. Nessa pequena cidade que fica a uns 80 quilómetros de Lisboa – tem ônibus direto de Lisboa para lá quase de hora a hora – tem alguns dos eventos mais legais durante o ano: Feira do Chocolate, Feira Medieval, Vila Natal…Ela fica bem dentro da muralha de um castelo, que funciona ainda como Pousada de Portugal, o que significa que poderá dormir lá se quiser. São alojamentos de luxo super legais, e esse castelo é considerado uma das Sete Maravilhas de Portugal. Eu super recomendo um final de semana para passear pela vila, para olhar a região do topo das muralhas, para beber a deliciosa ‘Ginginha’ – um licor de ginja que é super famoso em Óbidos – e também para conhecer as bonitas Igrejas e ruas da vila.

Óbidos é muito bonito no Verão – é também muito perto de algumas das praias mais legais de Portugal, conhecidas por serem muito boas para a prática do surf – mas para mim tem muito mais encanto no Inverno. É frio!, hein? Mas você vai achar um monte de barzinhos legais com lareira dentro, que torna a experiência maravilhosa. Todas as casas estão cuidadosamente pintadas e cuidadas, e você não verá um fio elétrico passando na rua – eles são proibidos no exterior.

Poderá passear com um casaco quentinho – que também pode comprar nas lojas típicas, embora lá seja sempre um pouco mais caro – e com um pacotinho de castanha portuguesa (aqui a gente chama só de castanha, tá?) assada, para esquentar suas mãos.

É bem fácil imaginar cavaleiros e donzelas passeando pelas ruas que mantêm todo o traçado medieval e que nos fazem sonhar com a História de Portugal.

E claro, prove a Ginginha em copo de chocolate – qualquer bar vai ter uma banca na rua vendendo isso por um euro. Basicamente você bebe o licor e ainda come o copinho. Bom, né? Ma-ra-vi-lho-so!!

Claro que você terá depois que comprar mais uma garrafa de Ginginha para levar para o Brasil, porque simplesmente não vai resistir, mas aí eu posso te indicar umas outras duas que são igualmente boas mas talvez um pouco mais baratas. Só que isso é matéria para outro texto e você precisa ir reservar sua passagem para Portugal, agora, né? Que aqui vai começar a fazer frio, e essas vilas ficam tão gostosas no Inverno! – com roupa adequada, gente. Imagina que está vindo para o frio mesmo. E estou falando de temperaturas próximas do zero, aqui em Óbidos. Mas garanto que vale a pena – e tem até chocolate quente com ginja em vários barzinhos, para você poder se esquentar!

Quanto custa? A passagem de Lisboa para Óbidos custa 7,60 euros, e a viagem dura cerca de uma hora. Se quiser dormir no Castelo ou em qualquer outro hotelzinho da Vila, os preços variam entre os 40 e os 150 euros por noite- vai depender se você quer uma coisa simples ou olhar Óbidos da muralha. Uma refeição média custa em redor dos 25 euros, com um bom vinho do Oeste para tomar.