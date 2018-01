Vamos sambar nos festivais de Verão?

Lisboa continua vivendo um Inverno quase polar, mas a gente já está de olho no Verão. Enquanto o sol continuar brilhando nesse céu azulão, bota mais um casaco, calça uma bota e bate pé pela cidade para esquentar. E entretanto esvaziamos a conta bancária com os anúncios dos festivais de Verão, que já estão ficando com os cartazes completos e que prometem, novamente, fazer parte dos melhores da Europa.

Por que é que eu estou falando isso? Para você ter tempo de marcar sua viagem – quem sabe pega uma promoção bacana – e vir para o Verão português. Aqui ainda tem cerveja a 1 ou 2 euros e comida por um preço bem mais baixo que São Paulo, então…why not? 🙂

Anote aí na agenda: Super Bock, Super Rock. Esse festival leva o nome de uma das mais consumidas cervejas aqui (a Super Bock) e acontece entre os dias 16 e 18 de Julho de 2015 no Parque das Nações, bem junto do Rio Tejo. O lugar é super bacana e um monte de formas de chegar lá: metrô, ônibus, táxi…

Para esse ano já estão confirmados Sting, Milky Chance, Little Dragon e Kate Tempest (16 de Julho), Kindness (17 de Julho) e Florence and the Machine, Crystal Fighters, Banda do Mar e Modernos (18 de Julho). Você pode assistir aos três dias de shows por 95 euros (cerca de 296 reais) ou escolher um dos dias e pagar 45 euros (140 reais).

Mas tem ainda o NOS Alive – que já foi Optimus Alive, já devem ter ouvido falar – na semana anterior. Entre os dias 9 e 11 de Julho, em Algés – a uns 15 minutos da praia, o que é sempre importante – você poderá assistir aos seguintes shows: Muse, Alt J, Jessie Ware, Young Fathers, The Wombats, Flume (9 de Julho); Kodaline, The Ting Tings, Sheppard, Future Islands (10 de Julho); Dead Combo, The Jesus and Mary (11 de Julho) e ainda todos os que estão por confirmar.

Para esse festival, que geralmente está cheiinho de turista, o ingresso custa 340 reais para os três dias (109 euros) e 170 reais (55 euros) para um dia.

Esse ano vocês levam o Rock in Rio para o Brasil, novamente, mas a gente ainda tem mais um ou outro festival na manga, de que falarei num próximo texto!