Verão e rua: os melhores lugares para comer em Lisboa

Com o verão chegando a Portugal – e a gente já teve o termómetro batendo os 40 graus bem no início de Junho, a gente começa procurando as alternativas para refeições legais na rua, numa tentativa desesperada de encher o nosso corpo de vitamina D.

Há uns tempos fiz uma lista de uns bares legais para tomar um copo de vinho – ou de algo – ao final do dia. Hoje queria deixar para vocês alguns restaurantes onde você pode almoçar tranquilamente no espaço exterior, pegando o arzinho do verão nas suas férias aqui na terrinha. Hoje a seleção é somente em Lisboa, mas em breve trago para vocês alternativas em mais uma ou outra cidade que acredito valerem a visita.

Pastelaria Versailles

É uma das mais antigas da capital, e tem uma fachada linda, linda. Para além do café da manhã bastante agradável e da doçaria tradicional que abunda nas montras dessa confeitaria, aqui você encontra opções de almoço bem legais – de comida típica portuguesa. A Versailles fica no centro de Lisboa, na Avenida da República, bem do lado da estação de metrô ‘Saldanha’.

Deli Delux

Bem na frente do rio Tejo, junto à estação de Santa Apolónia, há uma opção segura há vários anos, em Lisboa: no Deli Delux você encontra uma incrível garrafeira e muitas opções de petiscos legais. Tem saladas, empadas, tábuas maravilhosas de queijos e enchidos que são um almoço ma-ra-vi-lho-so nessa época de sol e calor, quando acompanhados de um bom copo de vinho branco. A estação mais próxima é a de Santa Apolónia.

Espaço Espelho d’Água

Viver numa cidade que é atravessada por um rio tem essa vantagem de haver várias opções junto da água. Esse restaurante fica em Belém, perto do Mosteiro dos Jerônimos, e tem uma área exterior bastante convidativa a almoços demorados com brisa marítima. A carta de vinhos é simpática e a comida junta sabores de vários países como Brasil, Angola e Portugal. Vale muito a visita. O bondinho 15 pára bem perto.

Café Lisboa

Aqui a vista são as pessoas e o maravilhoso largo do Teatro de São Carlos. Com uma ementa assinada pelo chef José Avillez (que acumula estrelas Michelin no seu famoso Belcanto), esse restaurante é uma ode à comida portuguesa caseira – os meus favoritos são os pastéis de massa tenra com o arroz de tomate perfeitamente confeccionado. Os vinhos são produção do chef. Estação de metrô mais perto? Chiado!

