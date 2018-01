Orlando como destino gastronômico

Orlando é um dos destinos mais desejados por brasileiros no exterior – aliás, um levantamento recente feito pela Visit Orlando, mostra que o Brasil é o segundo país que mais viaja para a cidade da Florida.

A verdade é que a primeira lembrança que chega a cabeça dos viajantes são os parques e compras – lógico que essa é uma parte fundamental em qualquer visita a Orlando, mas as coisas têm mudado por lá.

Orlando se tornou um paraíso gastronômico potencial nos últimos anos. Os principais chefs do mundo abriram filiais de seus restaurantes por lá – e não estamos falando de grandes redes ou fastfood.

Um deles é o Morimoto, restaurante japonês que recebe o nome de seu chef. Ali o esfomeado pode experimentar o melhor da gastronomia oriental contemporânea no Disney Springs (o antigo Downtown Disney). Eles também oferecem uma carta de saquês de dar inveja – desde o mais básico e tradicional até o espumante, que lembra o champanhe, mais adocicado.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A dica é sushi de atum, que derrete na boca, ou a ostra, muito fresca e bem temperada. Os garçons estão super treinados para oferecer uma bela harmonização com as bebidas de acordo com o pedido do cliente – vale a visita.

Outra belíssima opção é o Seasons52 – casa que oferece refeições com alimentos frescos e cozinha rústica, tempero delicioso. Não dá pra perder as entradas de flatbread, uma espécie de pizza com toppings deliciosos. A costela desossada é surreal, desmancha na boca e o galeto acompanhado de purê rústico também é uma ótima pedida.

Os amantes das cervejas também se deliciam no Seasons52, já que eles oferecem uma série de bebidas artesanais de produtores locais. A dica é comer no fim da tarde e pedir uma mesa no pátio, com vista para o lago – inesquecível.

Mas se você é amante do hambúrguer e ainda assim quer fugir das famosas redes de fastfood, uma sugestão é o NBC Sports Grill & Brew. A parte de sanduíches no menu deles é surreal e o mais pedido (e humanamente inaceitável, de tão grande), é o Grand Slam: duas carnes enormes, bacon defumado, cheddar, salada, cebola, molho barbecue, molho de pimenta e um pão de brioche. E fritas.

Dentro dos parques, várias opções também – os restaurantes temáticos dos países no Epcot sempre costuma ser gostosos. No Magic Kingdom, tem o Skipper Canteen com pratos a la carte mega exóticos e deliciosos e muito bem temperados (tem pimenta!)

Ainda no parque que recebe o famoso castelo da Disney, o Crystal Palace funciona em formato de buffet com várias opções mais “Internacionais”. E de quebra, você ainda come com alguns personagens do parque.

Concurso cultural: quer conhecer Orlando e desfrutar de todas essas dicas? A Rádio Estadão vai levar um ouvinte com acompanhante para lá no Concurso Cultural Visit Orlando!

Pra participar é só postar uma foto no Instagram respondendo “por que eu mereço férias?” com a hashtag ‪#‎feriasradioestadao. Ah, também tem que seguir a @radioestadao no Instagram! regulamento completo está no site radio.estadao.com.br!