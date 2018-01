Regulamento Concurso Cultural Visit Orlando

Regulamento

*** Concurso cultural prorrogado até o dia 2 de junho de 2016 as 23h59

Concurso Cultural Visit Orlando & Rádio Estadão

O Concurso Cultural Visit Orlando & Rádio Estadão está sujeito ao regulamento exposto a seguir e, ao participar da ação, o interessado, aqui denominado “participante”, estará concordando com todas as condições a seguir estipuladas:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

DO OBJETIVO DO CONCURSO

1- O concurso é aberto a todos os cidadãos brasileiros ou naturalizados brasileiros, residentes em território nacional, maiores de 18 anos, com RG e CPF válidos com disponibilidade para viajar para o Orlando (Estados Unidos), por 7 (sete) dias, até o dia 30 de abril de 2017 – fornecendo três opções de data de viagem com pelo menos 30 dias de antecedência.

2- O concurso tem por objetivo premiar um ouvinte da Rádio Estadão com 2 (dois) pacotes de viagem para Orlando (Estados Unidos). Um pacote para o ganhador e outro para o acompanhante, maior de 18 anos, com RG e CPF válidos.

3- Colaboradores e familiares do Grupo Estado não poderão participar deste concurso.

4- O concurso consiste na premiação da melhor fotografia que deverá responder a pergunta: “Por que preciso de férias?”

5- A foto deve estar publicada no Instagram, que deverá ser aberto ao público, com a hashtag “FeriasRadioEstadao”.

6- O participante deve seguir o Instagram da Rádio Estadão (@RadioEstadao ou www.instagram.com/RadioEstadao). Caso o vencedor não siga, será automaticamente desclassificado.

7- A Rádio Estadão reserva o direito de não publicar e desclassificar imagens com conteúdo sexual explícito, violência e intimidação, incitação ao ódio, falsificação de identidade ou comportamento enganoso, informações pessoais e confidenciais sem autorização prévia, atividades ilegais, jogos de azar e produtos maliciosos.

8- O vencedor será contatado pela equipe da Rádio Estadão via Direct Message (caixa de mensagens do Instagram). Caso o mesmo não responda em cinco dias úteis, um novo vencedor será escolhido.

SOBRE A PREMIAÇÃO

1 – O vencedor do concurso ganhará 2 (dois) pacotes de viagem de 7 (sete) dias para Orlando (Estados Unidos). Um pacote para o ganhador e outro para o acompanhante, maior de 18 anos, com RG e CPF válidos. Os pacotes incluem (Passagem aérea ida e volta, e hospedagem no Hilton Bonnet Creek Orlando)

2- O pacote ainda dará direito a transporte do Aeroporto Internacional de Orlando ao hotel Hilton Bonnet Creek Orlando.O vencedor terá direito a 4 ingressos individuais válidos para um dia cada, para os seguintes parques de sua escolha: Walt Disney World, Universal Orlando ou SeaWorld Orlando.

3- Gift Card de $250 para jantar, spa ou experiência em golfe.

4- O pacote não é transferível e o prêmio não pode ser revertido pelo valor bruto da viagem.

5- Valor médio do prêmio: $6,622.

DETALHAMENTOS SOBRE O CONCURSO

1 – Para participar do concurso o seguidor da Rádio Estadão os os dados do formulário, responder a pergunta: “Por que preciso de férias?”. A foto deve estar publicada no Instagram, que deverá ser aberto ao público, com a hashtag “FeriasRadioEstadao”.

2- foto deve estar publicada no Instagram, que deverá ser aberto ao público, com a hashtag “FeriasRadioEstadao”.

3- O participante deve seguir o Instagram da Rádio Estadão (@RadioEstadao ou www.instagram.com/RadioEstadao) . Caso o vencedor não siga, será automaticamente desclassificado.

4- É permitido o envio de apenas uma fotografia por participante.

5- Serão avaliadas a criatividade e qualidade da fotografia por uma bancada de jornalistas da Rádio Estadão.

6- O período para participar do concurso será de 18 de abril de 2016 até as 23h59 do dia 02 de maio de 2016.***

– alteração: *** Concurso cultural prorrogado até o dia 2 de junho de 2016 as 23h59

7- O resultado será divulgado no dia 06 de maio no programa Estadão Noite da Rádio Estadão.**

– alteração: ** O resultado será divulgado no dia 06 de junho no programa Estadão Noite da Rádio Estadão

8- O vencedor será contatado pela equipe da Rádio Estadão via Direct Message (caixa de mensagens do Instagram). Caso o mesmo não responda em cinco dias úteis, um novo vencedor será escolhido.

9- A viagem deverá ser marcada até o dia 30 de abril de 2017 – fornecendo três opções de data de viagem com pelo menos 30 dias de antecedência.

10- Se o vencedor do concurso não agendar a viagem até o dia 30 de março de 2017, perderá o prêmio.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1- O prêmio é pessoal e intransferível.

2- O participante e o acompanhante devem ser maiores de 18 anos, cidadãos brasileiros ou naturalizados brasileiros, residentes em território nacional, com RG e CPF válidos.

3- A simples participação neste concurso constitui plena e incondicional concordância, aceitação, por parte do participante, dos termos e condições dispostos neste regulamento e autoriza do uso de sua imagem, depoimentos e outros registros escritos e audiovisuais a Rádio Estadão para a divulgação de assuntos relacionados à esse concurso, com veiculação em canais internos (websites, newsletters etc.) e externos (jornais, revistas, websites de terceiros etc).

4- Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento bem como eventuais casos omissos serão decididos, exclusivamente, pela Radio Estadão, através de uma comissão formada especialmente para a ação.

5- A Radio Estadão se reserva, a qualquer momento, o direito de cancelar, suspender ou modificar qualquer item deste Regulamento e avisar as modificações para todos os participantes.

6- O Participante declara expressamente CEDER todos os seus direitos de propriedade de imagem relativamente ao conteúdo do concurso, de forma gratuita e sem qualquer ônus, sendo que estas são firmadas em caráter irrevogável, irretratável, e por prazo indeterminado, obrigando inclusive eventuais herdeiros e sucessores outorgantes, nos seguintes termos:

7- A cessão dos direitos de imagem compreende a veiculação da imagem por meio de televisão, jornais, livros, Internet e quaisquer outros meios de comunicação existentes ou que venham a ser inventados, passíveis de veicular, transmitir e retransmitir a imagem.

—

alterações no regulamento:

*** Concurso cultural prorrogado até o dia 2 de junho de 2016 as 23h59

** O resultado será divulgado no dia 06 de junho no programa Estadão Noite da Rádio Estadão