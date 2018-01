Você pode mergulhar depois de se encantar com as belezas ‘escondidas’ do Guarujá. O tradicional Passeio de Escuna sai de Bertioga e foge do circuito Enseada-Pitangueiras. Conheça praias como Camburizinho, Iporanga, Pinheirinho e a ilha do Guará.

Av. Vicente de Carvalho, 713, Centro, (13) 9705-0448.

Saídas (escuna): 10h, 12h, 14h e 16h. R$ 15 por pessoa.