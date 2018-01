Bombeiros treinam surfistas para evitar afogamentos em SP

Nesta semana, surfistas do litoral norte de São Paulo poderão receber treinamento de técnicas de salvamento e resgate no mar com o 17.º Grupamento do Corpo de Bombeiros (Salvamar). Neste sábado, 6, os agentes estarão na Praia de Martim de Sá, em Caraguatatuba; no próximo, dia 13, a última etapa do evento será na Praia de Itamambuca, em Ubatuba. O projeto Salva Surf, realizado em parceria com a Mantecorp, está sendo realizado no litoral paulista desde o dia 23 de janeiro.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quase 180 surfistas já passaram pelo treinamento em seis cidades diferentes da costa paulista. O objetivo do projeto é reduzir o número de afogamentos durante o verão, quando o número de pessoas no litoral aumenta significativamente. De acordo com os bombeiros, 711 salvamentos foram realizados nas praias de São Paulo nesta temporada.

Nas aulas (teóricas e práticas), os surfistas aprendem a reconhecer vítimas em potencial de afogamentos, como fazer a abordagem correta, técnicas de salvamento e procedimentos de primeiros socorros. O programa já percorreu as praias do Sonho (Itanhaém), do Píer (Mongaguá), do Boqueirão (Praia Grande), do Quebra-Mar (Santos), do Tombo (Guarujá) e de Camburi (São Sebastião). A perspectiva é que até o final do verão 250 surfistas sejam formados.

Para participar, o surfista deve se inscrever (vagas limitadas) com um dos promotores que ficam nas praias onde acontecem o projeto. O treinamento ocorre das 9h ao meio-dia, e os participantes recebem certificado do Corpo de Bombeiros e um kit surfe (parafina, lycra, protetor solar, folhetos explicativos e saquinhos de lixo). No fim, os surfistas ainda concorrem a uma prancha customizada. Para outras informações acesse o hotsite do projeto.