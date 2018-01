Cansado da areia? Veja o que fazer nas praias de São Paulo

Se você já cansou de ficar na areia, tomar banho de mar e quer fazer algo diferente no litoral paulista, veja abaixo algumas dicas para se divertir ou sair dessa rotina de verão sem sair das cidades costeiras.

Bertioga

Na Rivieira de São Lourenço, Luciana Mello, a filha mais nova do cantor Jair Rodrigues, apresenta as músicas do CD Nêga, o mais recente da cantora, mas os sucessos mais velhos não ficam de fora. Entre algumas das faixas estão O Samba me Cantou e Na Veia da Nêga. O show acontece no Espaço Cultural Veja São Paulo (Av. Riviera, em frente ao Riviera Shopping), às 21h, e é de graça.

Um pouco antes (20h30), na Praia da Enseada, ocorre o Summer Gospel: festival religioso com apresentação de vários artistas do estilo. Na Praia da Boraceia, o grupo Rominho e Banda animam o público na carreta-palco, a partir das 23h. As duas apresentações fazem parte do Verão Azul Bertioga e são gratuitos.

Caraguatatuba

A partir das 21h, os grupos Detonautas Rock Clube e Strike se apresentam no Super Verão Caraguá. Entre os sucessos das bandas de hardcore rock estão O Dia que Não Terminou e Paraíso Proibido, respectivamente. Os ingressos vão de R$ 20 a R$ 100. Outras informações pelo telefone (12) 3882-5022.

Guarujá

Fundada há 15 anos, a casa noturna Lucky Scope, na Praia de Guaiuba, tem três ambientes e funciona todos os sábados. Há bandas de pop-rock, pagode e samba, além de sertanejo universitário e música eletrônica. Um DJ comanda a discotecagem no início e no fim da festa, e também no intervalo entre as bandas. A entrada é R$ 20 para mulheres e R$ 30 para homens.

Ilhabela

Para quem gosta mesmo da areia, na Praia do Perequê terá uma programação durante todo o fim de semana, durante o Verão Ilhabela Viva 2010. São aulas de ginástica (das às 18h), recreação infantil (das 13h às 20h), oficina de recicláveis (das 16h às 17h) e sessões de cinema (às 20h30 e 21h30).

Como parte da Festa de Nossa Senhora D’Ajuda e Bom Sucesso, padroeira do município, há missas, quermesses e shows programados para acontecer na Praça Coronel Julião de Moura Negrão. O evento vai das 19h30 (missa presidida por Dom Vilson Dias de Oliveira) até as 23h (sorteio de prendas).

Praia Grande

No último fim de semana do festival O Show do Verão é Você, o grupo Harmonia do Samba toca músicas de seus 15 anos de carreira, comemorados com o CD Só pra Dançar. A apresentação na Vila Tupi começa às 22h30 e é gratuita. Camarotes custam entre R$ 10 e R$ 20

Santos

Antecipando um pouco o carnaval, os tradicionais blocos e bandas começam a desfilar pela cidade a partir desse fim de semana. Cerca de três ou quatro grupos terão duas horas para fazer o trajeto escolhido por dia. São aproximadamente 70 blocos na cidade. Informações no telefone (12) 3226-8000.

São Sebastião

traz o baiano Tatau para tocar na Praça de Eventos, no centro da cidade, no sábado. Domingo é a vez do grupo de hardcore CPM 22 agitar o público com sucessos como Dias Atrás, encerrando o festival. As apresentações começam as 22h e são gratuitas.

São Vicente

O Agita Verão termina também neste fim de semana com apresentação do grupo Doce Encontro. Os pagodeiros tocam músicas como Segue sua Vida, Tô de Saco Cheio e Chuva Passageira. O show acontece na arena de eventos da Praia do Itararé, a partir das 19 horas. Os ingressos, gratuitos, podem ser adquiridos nas lojas Vip-X, no Parque Ipupiara, na Prefeitura da cidade, no Parque Cultural Vila de São Vicente e em tendas montadas na Praça Barão do Rio Branco.

Na casa noturna O Galeão, com decoração que lembra um barco pirata, o DJ Tuba esquenta a pista com música eletrônica no sábado. A balada possui vários ambientes: além da pista de dança, são três bares, um restaurante e uma sala de jogos. A entrada varia de R$ 15 a R$ 40. Informações no telefone (12) 3865-1515.

Ubatuba

A casa 180 graus traz os irmãos ingleses Igor e Kika Willcox, os DJs E-Cox. Eles comandam as pick ups do espaço com programação de músicas electro-house. Entradas variam de R$ 40 a R$ 100 na porta de R$ 30 a R$ 80 antecipado.