Condições para banho de mar no Rio não são muito boas

Rio de Janeiro é quase um sinônimo para beleza, sol, calor e praia. Mas a situação não parece estar muito boa para quem quer tomar banho de mar ou simplesmente se estirar na areia. As condições de balneabilidade só estavam boas em quatro praias da cidade. Já a qualidade das areias no município estava adequada em sete pontos.

Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Estado do Rio, as condições das águas estavam boas apenas nas praias de Grumari, Arpoador, Copacabana e Vermelha. A balneabilidade estava com restrições em Guaratiba, Barra da Tijuca e Ipanema. O órgão não recomendava o banho na maioria das praias: São Conrado, Leblon, Leme, Urca, Botafogo, Flamengo, Ramos e Ilha do Governador.

No entanto, é bom ficar atento, pois as condições podem mudar conforme o dia. O instituto recomenda que o banhista só entre no mar 24 horas após um dia de chuva e que evite pontos onde há escoamento de canais. Para saber como vai estar a balneabilidade na costa carioca entre no site do Inea.

AREIAS

Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio liberou nesta semana o resultado das análises de areia na cidade, feita quinzenalmente. O resultado é: as praias da Engenhoca, na Ilha do Governador, Leme, Copacabana, Leblon, São Conrado, Recreio e Prainha estão com condições boas ou ótimas.

As praias de Ipanema, José Bonifácio, em Paquetá, Bica, na Ilha, Sepetiba e da Barra estão impróprias, de acordo com o boletim. Já as areias da Urca, Diabo, Barra e Grumari estão em condições regulares. Você pode ver como é feita a medição de detritos e qualidade nas areias cariocas no Limão.

