Cuide-se: doenças de inverno em pleno verão

Nestes últimos dias nem parecia que era verão em São Paulo: vento, chuva fina e frio. Com a queda brusca de temperatura, que variou de 30ºC para menos de 20ºC em alguns dias, casacos e blusas foram tiradas dos guarda-roupas e doenças típicas do inverno surgiram na cidade. A queda foi tanta que março começou com o dia mais frio do ano e o segundo dia com a menor temperatura da estação.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, crianças e idosos sempre são os mais afetados pelas doenças respiratórias. De acordo com o médico pediatra do Hospital Geral do Grajaú, Herlander Manuel Mendes Coelho, é mais comum ficar doente em temperaturas baixas porque a resposta imune do organismo funciona melhor no calor.

Outro motivo para ataques nas vias aéreas são as blusas. Como as malhas ficam guardadas no armário desde o inverno, quando usadas por causa do frio repentino, elas estão cheias de ácaros e partículas que agravam os problemas respiratórios. Por isso é sempre bom manter as roupas de inverno em condições de uso mesmo fora da estação.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja as dicas da secretaria para evitar as doenças:

– Verifique sempre a temperatura e utilize roupas adequadas

– Consuma alimentos aquecidos, como chá, leite quente e outros

– Depois do banho evite sair com o cabelo molhado

– Não permaneça em locais fechados onde não circule ar

– Procure sempre manter janelas abertas em locais como escritórios e ônibus para dificultar a contaminação pelo ar

– Mantenha as malhas limpas e em condições de serem usadas, evitando ácaros