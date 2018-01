Faça as férias nos shoppings

Nos shoppings têm (quase) tudo. No verão, para aqueles menos afortunados que não podem ou aqueles que, simplesmente por opção, preferiram não viajar tanto para o litoral – a mais pedida – quanto para o interior, boa parte deles criaram opções para o que se fazer na cidade, principalmente para as crianças. Abaixo você confere uma lista com algumas sugestões do que pode encontrar nos shoppings.

Anália Franco

Shopping da zona leste preparou um circuito de arvorismo para dar um clima de aventura para as férias de quem ficou na cidade. Para as crianças, um trajeto a 2 metros do chão oferece um trajeto de dificuldade reduzida. Para os adultos, o percurso está a 4 metros do solo e tem atividades mais complexas.

Até o dia 28 de fevereiro, de segunda a sexta, das 13h às 22h; sábados das 10h às 22h; domingos e feriados, das 16h às 20h.

Entrada: percurso infantil por R$ 10 e o adulto, R$ 15

Boulevard Tatuapé

O local levou a Terra do Nunca para a Praça de Eventos. Ao atravessarem a janela do quarto de Wendy, as crianças encontram sessão de histórias contadas pela própria personagem, um cineminha no barco do Capitão Gancho, piscina de bolinhas, caça ao tesouro, transformação no camarim das sereias e outras coisas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até o dia 31 de janeiro, do meio-dia às 20h.

Entrada: gratuita (indicado para crianças de 3 a 12 anos)

Ibirapuera

Depois de cadastrar o filho, os pais que estiverem no shopping poderão levá-las para assistir teatro de fantoches, brincar em escorregas, túnel, rampa de escalada e labirinto nas Fábulas da Turma da Mônica. Além disso, uma casa no estilo João e Maria, toda feita de guloseimas, pode ser visitada pelas crianças, e o mar da Pequena Sereia precisa ser despoluído pelos pequenos com pequenos atiradores de bola ao alvo.

Até o dia 31 de janeiro, das 14 às 20h (última entrada às 19h30)

Entrada: gratuita (indicado para crianças de 3 a 10 anos.

Jardim Sul

Depois de fazer as compras, os pais que forem no shopping poderão levar as crianças para uma oficina de arte, onde elas vão montar uma cesta de piquenique com tintas, tecidos, fitas e criatividade para depois levar para casa e fazer a festa.

Até 31 de janeiro, das 14h às 20h

Atrium (piso térreo)

Entrada: apresentar cupom fiscal no valor mínimo de R$ 30 em comprar no local

Market Place

Por que não mostrar para as crianças algumas das profissões que elas poderão exercer quando crescer? Com essa ideia, o shopping montou oficinas na Vila do Fazer para mostrar de forma lúdica a rotina de alguns trabalhos, como dublador, personal trainer e mecânico de pit stop. Cada circuito, com 10 crianças, dura meia hora.

Até 31 de janeiro, a partir das 14h de domingo à sexta (exceto segundas, quando não funciona), e a partir das 10h aos sábados.

Até o dia 24 de janeiro, as oficinas são sobre dublador, astronauta e economista

Do dia 26 ao dia 31, as oficinas são sobre dublador, personal stylist e paramédico

Entrada: gratuita (indicada para crianças com idade entre 4 e 12 anos). Os pais devem retirar uma senha no próprio dia.

Metrô Tatuapé

Quadrinhos, mangás, animes e toy art. Essa é a opção do shopping durante as férias para divertir as crianças (e quem sabe alguns adultos). Em oficinas de 20 minutos, os pequenos poderão assistir filmes, produzir toys paper, ler gibis, aprender como se faz uma revista em quadrinhos e até se caracterizar de cosplay. Além disso, uma exposição mostra a origem de cada um dos estilos.

Até 31 de janeiro, das 14h às 20h (sábado) e das 14h às 19h (domingo)

Entrada: gratuita.

Morumbi

O shopping promove o FestivAlma Surf – exposição multimídia que pretende mostrar como esse esporte influencia os pensamentos, atitudes e o modo de vida de algumas pessoas. São fotos, réplicas de pranchas históricas e um festival de filmes com a temática surfe (são duas sessões cinematográficas diárias – às 17h e 20h).

Até 31 de janeiro, no Atrium.

De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 14h às 20h

Entrada: gratuita. Para assistir ao filme é necessário retirar uma senha (sujeito a lotação).

Pátio Paulista

Para homenagear São Paulo, o shopping preparou uma oficina de artes para as crianças fazerem bondinhos antigos, bonecos de papel e pano, cata-ventos e outros brinquedos de época, além de apresentações de contadores de história, que falarão das antiguidades da cidade que completa 456 anos no dia 25.

Até 31 de janeiro (entre os dias 25 e 31, as crianças ganharão uma capa de chuva para se proteger da garoa)

Oficinas durante o funcionamento do local. Contação de histórias, às 13h e às 17h (sábados) e às 17h (domingos).

Entrada: gratuita (indicado para crianças com idade entre 4 e 12 anos.

West Plaza

Coloquem as crianças para gastar as energias em dois brinquedos do shopping. No Aquabol elas vão rolar sobre bolas plásticas gigantes dentro de uma piscina de 6 metros de diâmetro, e no Baby Jump, pular, saltar dar piruetas no ar.

Até 28 de feveiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h.

Entrada: R$ 10 (recomendado para crianças com mais de 3 anos)