Faça passeios pelo litoral paulista

O Guia de Verão separou alguns passeios para você fazer enquanto está no litoral de São Paulo, para não ficar no mesmo programa de banho de sol e mergulho no mar. Abaixo tem algumas dicas de locais para visitar, conhecer e brincar.

Ubatuba

Veja cavalos-marinhos, moreias, garoupas e um tubarão-lixa, além de peixes de várias cores e tamanhos, no Aquário de Ubatuba. Os mais corajosos podem até acariciar estrelas-do-mar e ouriços no tanque aberto ao público.

R. Guarani, 859, Itaguá, (12) 3834-1382. 10h/22h. R$ 14 (grátis para menores de 5 anos).

Caraguatatuba

O Museu de Arte e Cultura tem exposições permanentes com objetos da vida caiçara do século 19, como redes e panelas. A mostra temporária ‘Miniaturas Navais’ apresenta miniaturas de barcos de época e navios famosos.

Pça. Dr. Cândido Motta,72, Centro, (12) 3883-9980. 13h/21h30 (fecha 2ª). Grátis.

Ilhabela

Para aprender a velejar, o pacote com 12 horas de aula custa R$ 450 na BL3. As aulas são dadas das 10h às 13h e das 14h às 17h, conforme as condições do vento. São aceitas crianças a partir dos 8 anos.

R. Pedro Paulo de Moraes, 1.116, Praia do Engenho, (12) 3896-1034. 9h/17h. Cc.: D, M e V.

Itanhaém

Erguida no alto do Morro de Itaguaçu, o Convento Nossa Senhora da Conceição data de 1713. O convento abriga quatro imagens de santos feitas em barro há mais de 300 anos. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é um dos principais pontos turísticos da cidade.

Pça. Carlos Botelho, s/nº, Centro, (13) 3427-7891. 9h/18h. R$ 1.

Bertioga

O passeio pelo Rio Jaguareguava é feito em canoas, passando por corredeiras e piscinas naturais. Entre as principais atrações, há os ‘túneis’ formados por árvores da Mata Atlântica e um mergulho em praias naturais de água doce, com uma curiosidade: a argila dessas praias já foi objeto de estudo de alunos da USP, que constataram o seu poderoso efeito esfoliante e hidratante. Com sorte, você pode observar alguns jacarés no lago do Sítio São João.

Eco Jaguareguava. R. Mário Botose, 116 (Rod. Rio-Santos, Km 226), Bertioga, (13) 9758-5090. 9h/17h. R$ 35.

Guarujá

No Parque de Diversões São Jorge há carrinho de bate-bate, carrossel, minimontanha russa, tiro ao alvo, cadeiras giratórias e barcos viking para adultos e crianças. O parque tem também uma máquina de açaí na casquinha.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 797, (13) 3012-0905. 16h/0h. R$ 3, por brinquedo.

Santos

A fachada do prédio da Bolsa Oficial do Café já vale a visita ao museu homônimo. O prédio que abriga o museu é todo decorado com painéis e vitrais de Benedicto Calixto. No local também há uma cafeteria que extrai bons expressos de grãos de várias regiões produtoras.

R. 15 de Novembro, 95, Centro, (13) 3219-5585. 9h/18h (dom., 10h/18h; fecha 2ª). R$ 5 (estudantes e maiores de 65 anos, R$ 2,50).

Praia Grande

Ir à praia ficou mais fácil para os cadeirantes. O programa estadual Praia Acessível empresta cadeiras de rodas ‘anfíbias’, que deslizam melhor na areia e flutuam na água. Além de Praia Grande, o programa funciona também em Santos e em Ilhabela.

Praia de Guilhermina (entre a Av. Vicente de Carvalho e a Av. Oceânica Amabile), Praia Grande. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis.

São Sebastião

O Convento Nossa Senhora do Amparo, construído em 1640, está diretamente ligado à história da região – foi a primeira construção da cidade. Os guias levam o turista à capela e também ao claustro, na companhia de um frei.

R. Lourenço Luvisi, s/nº, Bairro S. Francisco, (12) 3862-0024. 8h/12h e 13h/17h, (fecha dom. e 2ª) Grátis.

Peruíbe

A Estação Ecológica da Jureia fica em uma área de quase 80 mil hectares de Mata Atlântica preservada. No passeio pelas trilhas, veja cachoeiras onde é possível se banhar.

Estr. do Guaraú, 4.164 (SP-55, acesso pela Rod. Régis Bittencourt), (13) 3457-9243. 8h/17h. Grátis.