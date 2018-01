Festival Alto Verão traz rock diferente para São Paulo

Neste fim de semana começa o Festival Alto Verão no Auditório Ibirapuera, no conhecido parque que leva o mesmo nome na zona sul de São Paulo. Serão apresentações nas próximas sextas, sábados e domingos deste mês, para dar mais uma opção de lazer para quem não saiu da cidade. Na programação estão as bandas Móveis Coloniais de Acaju, Macaco Bong, Hurtmold e Cidadão Instigado.

Os ingressos para cada apresentação custa R$ 30 (R$ 15, meia-entrada), mas o espectador pode comprar um ingresso que permite entrada em todos os quatro shows por R$ 80 (R$ 40, meia-entrada) – uma promoção de férias. As bandas tocam no auditório sempre à noite (às 21h das sextas e sábados e às 19h dos domingos.

Para quem não conhece

Macaco Bong é um trio formado em Cuiabá que toca rock instrumental. Eles lançaram seu primeiro EP em 2005. No auditório, eles também apresentam as músicas mais recentes que saíram no Artista Igual Pedreiro. Ouça a faixa Rancho, do Macaco Bong.

O Hurtmold foi formado em 1998 na cidade de São Paulo. Com base no rock, mas empilhando várias outras referências sonoras, o grupo se utiliza ainda de inúmeros instrumentos nas criações. Eles apresentam as músicas dos seus cinco CDs lançados até agora, o mais recente de 2008 e homônimo ao grupo. Ouça a faixa Vão, do Hurtmold.

Criada por Fernando Catatau, o Cidadão Instigado faz um rock influenciado pela música nordestina e pelo rock dos anos 1970. No Ibirapuera, além das primeiras músicas, eles tocam faixas do álbum Uhuuu!. Ouça Escolher pra quê?, do Cidadão Instigado.

Com um nome excêntrico, o Móveis Coloniais de Acaju surgiu em Brasília, em 1998, com um grupo de amigos que queriam montar uma banda, mas com um diferencial (ou dois, por causa do nome): a banda teria outros instrumentos além da bateria, guitarra e baixo – gaita, trompete, escaleta. Em 2008, já bem estabilizado, o Móveis fez uma miniturnê pela Europa e voltou ao Brasil com o repertório para o novo CD, C ompl te, lançado em 2009. Ouça Seria o Rolex?, do Móveis Colonais do Acaju.

AUDITÓRIO IBIRAPUERA

Capacidade: 800 lugares

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Portão 2 do Parque do Ibirapuera.

Informações: 3629-1014/1075 – info@iai.org.br

Site: www.auditorioibirapuera.com.br