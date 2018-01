Forró, sertanejo, axé e rock no mesmo lugar? Isso é Festival de Verão do Recife

Neste fim de semana, quase no fim da estação, acontece o Festival de Verão do Recife 2010. Nos dias 5 e 6, mais de dez cantores e bandas dos mais variados estilos musicais se apresentarão no Chevrolet Hall, na capital pernambucana. Esta é a sétima edição do evento.

A mistura de gosto começa por volta das 19h, quando os portões serão abertos. A abertura do festival fica por conta do grupo de forró Garota Safada. Depois, amantes do rock vão agitar com a apresentação dos grupos CPM 22 e Biquíni Cavadão. Fecham a primeira noite dois ícones do axé: Jammil e Ivete Sangalo.

No sábado, sobem ao palco a dupla sertaneja Bruno & Marrone e o grupo Amigos Sertanejos. Cheiro de Amor e Timbalada fazem o público dançar em seguida, antes da entrada de Nando Reis e do grupo Forró Muído, que encerra esta edição do festival. Além dos shows, DJs se apresentarão na Tenda Eletrônica para o ânimo do público não baixar.

A organização recomenda aos jovens com idade entre 14 e 17 anos irem acompanhados de parentes ou responsáveis maiores de idade. A entrada de menores de 14 anos não é recomendada. Até a tarde desta quinta-feira, ainda havia ingressos para todos os setores – pista e camarote – nos dois dias de festival (confira preços abaixo). As entradas estão à venda no local do festival ou nas Lojas Renner da cidade.

Quem preferir um pouco mais de conforto e privilégios pode comprar entradas para o lounge do aguardente Cavalheira e curtir a noite num espaço com open bar, espaço gourmet, boate climatizada, estacionamento e acesso especial, customização e spa. Estes ingressos podem ser adquiridos no quiosque da cachaça no Shopping Center Recife ou pelo telefone (81) 3081-8130.

Serviço:

Festival de Verão do Recife

Dias 5 e 6 de março, a partir das 19h, no Chevrollet Hall

Rua Agamenon Magalhães, s/n – Complexo de Salgadinho

Outras informações: (81) 3427-7500

Ingressos

– Pista

Individual sexta-feira: R$ 70

Individual sábado: R$ 60

Casadinha (dois dias): R$ 84

– Camarote

Individual sexta-feira: R$ 140

Individual sábado: R$ 120

Casadinha (dois dias): R$ 190

– Lounge

Individual homem: R$ 180

Individual mulher: R$ 150

Casadinha homem (dois dias): R$ 300

Casadinha mulher (dois dias): R$ 240