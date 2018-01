Ipanema? Que nada, minha praia no Rio de Janeiro é outra

Para quem acha que só tem praia boa na zona sul carioca, uma informação nem tão reveladora assim, mas interessante: outras cidades do Rio de Janeiro têm orlas tão lindas quanto a capital, e ainda mais limpas e preservadas. São cerca de 600 km de costa fluminense, repleta de orlas para aproveitar as férias e descansar.

No litoral norte, Búzios tem a Praia Azeda, uma baía de paredões rochosos e mar calmo, sem ondas, excelente para banhos e sessões de mergulho com pé-de-pato e snorkel, que podem ser alugados lá mesmo. Passeios de caiaque e banana boat também são uma ótima opção para os aventureiros.

Em Arraial do Cabo, a 180 km da capital do Rio, estão as praias do Pontal do Atalaia: 35 km de um mar azul turquesa cristalino e bastante calmo. A região já foi eleita, por publicações especializadas, uma das mais bonitas do Brasil.

Já mais perto do Rio, a apenas 30 minutos do centro de Niterói, estão localizadas as praias de Camboinhas e Itacotiara, duas das mais bonitas do litoral fluminense.

E essas são apenas algumas das dezenas de praias que o Rio tem. Para saber como chegar e ter outras informações sobre os locais citados no texto acima, clique aqui.