Muita folia no litoral – fotos do carnaval na praia

O verão é muito melhor no hemisfério sul, principalmente no Brasil, já que junta grandes festas na temporada de férias e calor. Depois do Natal e ano novo, foi a vez do carnaval. Abaixo você confere algumas imagens durante o feriado folião em algumas praias.

Foliões curtiram a passagem do Bloco das Piranhas, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo.

Em Ilhabela, turistas aproveitaram para mergulhar e aliviar o calor.

Em Ipanema, zona sul do Rio, banhista aproveitou mais dias de sol durante o carnaval.

Em Praia Grande, na Baixada Santista, o movimento foi intenso, assim como o calor.

Valeu até dar uma volta de bicicleta… ou algo muito parecido com uma!

Em São Sebastião, banhistas aproveitaram o sol também na Praia Grande.

Além do mar e da areia, banhistas também fizeram folia em São Sebastião.

Mesmo no fim de tarde, a Praia da Baleia estava cheia de turistas na areia.

