Pedalar, pedalar, pedalar…

Que tal fazer um passeio de bicicleta no fim de semana? Não que São Paulo seja um exemplo de cidade com espaço específico para andar com a magrela: são cerca de 50 km de ciclovias espalhados por parques e ruas. Em comparação com Paris e Copenhague, na Europa, esse número é praticamente irrisório (juntas, elas tem mais de 500 km de vias para ciclistas). No entanto, aos poucos, os cidadãos paulistanos vão ganhando novos espaços.

Neste fim de semana, 15 km de ciclovia serão abertos ao público na Marginal do Pinheiros. Por enquanto, o espaço terá apenas dois acessos: na Estação Vila Olímpia da CPTM, uma das extremidades da via, e pela Avenida Miguel Yunes, no fim da Avenida das Nações Unidas. A expectativas é que outras entradas sejam criadas com o tempo. “Achamos que era melhor abrir o espaço para os ciclistas logo, em vez de segurar até que os outros acessos estivessem prontos”, disse o presidente da CPTM, Sérgio Avelleda (a matéria na íntegra você pode ler aqui).

Se você é da zona leste, tem o corredor de bikes na Radial Leste. São cerca de 10 km já abertos entre a avenida e a linha 3-Vermelha do Metrô. Outros 2 km estão para ser inaugurados. Já nas bandas da zona sul, aos domingos, das 7h às 14h, há como opção a ciclofaixa de 5 km que liga os parques do Povo, do Ibirapuera e das Bicicletas — os três também com vias para os ciclistas pedalarem à vontade. A ideia é que o trecho se alongue ainda até o Parque Villa-Lobos.

Outras ciclovias fixas na cidade ficam nas avenidas Faria Lima (1,3 km), Sumaré (1,4 km) e na Estrada da Colônia (1,8 km), que alguns leitores alertam não estar em boas condições de uso (veja nos comentários). A Secretaria Municipal de Transportes afirma que há 70 km de vias a serem feitas, dos quais 17 km estão em obras em três pontos diferentes: o da Radial, o da Avenida Inajar de Souza, na zona norte, e o Adutora do Rio Claro, em São Mateus.

Mas se seus planos é fugir para a praia, saiba que no litoral paulista também tem muito lugar para pedalar. Veja onde aqui.

Texto atualizado às 10h11 de 26/02/10.