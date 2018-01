Pegue onda sem entrar no mar

Os surfistas bem sabem quando dia está sem vento, o clima está ruim e o mar parado, não tem como pegar uma boa onda. E como a previsão indica que nesse fim de semana as ondas não devem chegar nem a um metro de altura, o que se pode fazer? Uma opção que fica no litoral paulista apenas até este fim de semana é o FlowRider montado na Praia da Enseada, no Guarujá.

A máquina cria uma onda artificial infinita onde pegar uma onda não depende nenhum pouco das variações da natureza. Quem trouxe o equipamento foi o biscoito Club Social, que montou uma arena de mil metros quadrados e deixa as pessoas, surfistas ou não, pegarem uma ondinha no litoral sem nem precisar entrar no mar.

Neste sábado e domingo, a arena estará montada na altura do número 3.100 da Avenida Miguel Estéfano. Depois, em fevereiro e março, as areias das cidades de Barra da Lagoa e Joaquina, em Santa Catarina, recebem o FlowRider para divertir os banhistas. O equipamento funciona das 10h às 18h e para participar é necessário ter mais de 18 anos. Menores deverão ir acompanhados dos pais ou responsáveis.