Que tal nadar numa piscina com 1 km de extensão?

Já imaginou nadar 1 km de uma vez? Para fazer isso numa piscina olímpica, além de ter um ótimo condicionamento físico, você precisaria dar cerca de 20 voltas. Uma verdadeira maratona! Mas se você é um atleta dos bons e quer nadar até não poder mais sem bater os pés nas paredes da piscina, pode ir conhecer San Alfonso del Mar, no Chile. Só por causa disso:

O complexo hoteleiro e residencial tem a maior piscina do mundo! São 250 milhões de litros de água (salgada) distribuídos numa área de oito hectares, com extensão de 1.013 metros e profundidade máxima de três metros, em alguns pontos. Isso tudo ao lado do Oceano Pacífico, em Algarrobo, a cerca de 90 km da capital chilena, Santiago.

Veja outras fotos da super piscina e do hotel

Daí você imagina como é complicado encher tudo isso, mas nem foi tanto. A água desse piscinão é a mesma que a do mar, logo em frente, a 20 metros de distância, que passa por um filtro feito com a própria areia da praia, para ficar limpinha. A temperatura média é de 26ºC, bem mais quente que o mar, e há ainda como opção a parte aquecida da piscina, que fica dentro de uma pirâmide com estrutura transparente.

Além de mais quente e limpa, a água da piscina também é cristalina por causa do fundo, que é branco. Outro diferencial em relação ao mar: a areia da praia particular é branca, pois é feita de quartzo triturado. Palmeiras espalhadas pelo “litoral” completam o visual caribenho no Chile.

A piscina é tão grande que se pode navegar por ela. Isso mesmo, navegar. De tão imenso, o local tem barcos, caiaques e velas. A estrutura de quartos (ou casas) é gigantesca também: são dez prédios com cerca de 150 quartos cada um.

Como toda a estrutura megalomaníaca, os valores para ficar nesse local também são. Em média, as diárias variam de R$ 430 a R$ 770. Para comprar um dos apartamentos, é preciso desembolsar cerca de R$ 300 mil.

Curtiu? Visite o site do resort e conheça um pouco mais.