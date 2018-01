Rio de Janeiro tem mais de 40ºC pela sexta vez neste mês

Por Priscila Trindade, da Central de Notícias

O Rio de Janeiro teve mais um dia de calor e altas temperaturas nesta terça-feira, 23. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) os termômetros marcaram 40,5ºC, por volta das 15 horas, na Praça Mauá, centro da cidade. A sensação térmica, no entanto, chegou a 48ºC. Essa é a sexta vez neste mês que a temperatura passa dos 40ºC no Rio.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para aliviar, alguns cariocas foram para a praia se refrescar com um banho de mar e ainda aproveitaram para dar uma bronzeada no corpo.

Quem não pôde se divertir nas areias da cidade, se vestiu de forma mais leve para não sofrer tanto com a temperatura altissíma.

A maior temperatura registrada neste ano na capital fluminense chegou a 41,8º, no dia 16 de fevereiro. A previsão para esta quarta-feira, 24, é de que os termômetros alcancem os 41ºC. O tempo só deve mudar a partir de quinta-feira com a chegada de uma frente fria na região.

São Paulo

Já na capital paulista, a temperatura atingiu os 33,1ºC nesta tarde, segundo medição captada no Mirante de Santana, na zona norte. Ainda existe a possibilidade de que ocorram pancadas de chuva durante o final da tarde e início da noite. A ausência de nuvens e o sol forte, fez com que o índice de raios ultravioleta (UV) chegasse ao máximo, por volta do meio-dia, numa escala que vai do 1 ao 14.

Dermatologista dá dicas de como proteger a pele. Assista: