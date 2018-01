Sabores ‘exóticos’ de sorvete para paladares ‘aventureiros’

A invencionice humana parece não ter limites. Para dar um pouco mais de sabor e opções para os amantes do paladar, criaram dezenas de sabores diferentes para os sorvetes. Você que está acostumado com o de chocolate, saiba que tem a especiaria no sabor jiló. Os amantes das delícias de fruta podem descobrir que há sorvetes com gostos mais regionais, feitos com cupuaçu, graviola e lichia. Há até opções, digamos, alcoólicas.

Como não há sobremesa com mais cara de verão do que o sorvete, então por que não “arriscar” nos sabores e deixar os clássicos para o resto do ano (já que no Brasil, calor no resto do ano é o que não falta)?

A rede carioca Mil Frutas, com duas unidades em São Paulo, prepara uma lista de sabores juninos o ano todo. Tem de canjica, arroz-doce, abóbora com coco e até batata-roxa (ou batata-doce, como é conhecida em alguns lugares). O restaurante árabe Farabbud oferece, entre outras sobremesas típicas, a massa preparada com a semente de gergelim, tão conhecida nos pães.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A sorveteria Stuppendo, do chef de cozinha Eduardo Guedes, também tem alguns sabores bem exóticos. Lá você pode encontrar massas de gorgonzola, rabanada, Romeu e Julieta e feijão azuki, leguminosa de origem japonesa. O de lúcuma, uma fruta de origem peruana fisicamente semelhante ao abacate, também é uma pedida para degustadores aventureiros e pode ser encontrado na gelateria Vipiteno.

Mas se você ainda acha que isso não diferente o suficiente, pode encontrar no mercado brasileiro sabores etílicos como caipirinha (mais brasileiro impossível), whisky, champagne e até mesmo da popular cerveja. É neste último que o Drake’s Bar investe. No cardápio da casa está o Guinness Ice Cream, da famosa cervejaria irlandesa.

Se o seu paladar for mais tradicional, ainda assim, opções de sabores não faltarão para se refrescar, não é mesmo.

Serviço:

Mil Frutas

Shoppings Cidade Jardim e Iguatemi, em São Paulo.

Em oito endereços no Rio.

milfrutas@milfrutas.com.br

Drake’s Bar

Rua Tucambira, 163, Pinheiros – São Paulo

Tel.: (11) 3812-4417

Stuppendo

Rua Canário, 1.321, Moema – São Paulo

Tel.: (11) 5093-297

Vipiteno

Rua Manuel Guedes, 85, Itaim Bibi – São Paulo

E no Shopping Market Place.

Tel.: (11) 3476-1881

Farabbud

Alameda dos Anapurus, 1253, Moema – São Paulo

Tel.: (11) 5054-1648