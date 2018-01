Salada com salpicão

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 10 porções

Custo: médio

Grau de dificuldade: médio

Ingredientes

Para a salada

1 e 1/2 kg de batata

3 colheres (sopa) de azeite

sal, pimenta-do-reino, mostarda e limão a gosto

1/2 xícara (chá) de picles picadinho

1/2 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas

2 colheres (sopa) de salsinha picada

1 xícara (chá) de maionese

250 g de cenoura

1 maçã ácida

1 molho pequeno de brócolis

azeite para untar

alface crespa e 2 ovos cozidos para decorar

Para o salpicão

1/2 kg de frango temperado, cozido em água e sal, e desfiado

100 g de presunto

1 pimentão vermelho

1 pimentão verde

1 cebola pequena

azeite, limão e vinagre a gosto

1 colher (sopa) de salsinha picada

2 colheres (sopa) de maionese

Preparo

1. Descasque as batatas, corte-as em cubinhos, e cozinhe em água e sal até que fiquem macias, porém firmes.

2. Escorra bem e tempere-as, ainda quentes, com azeite, sal, pimenta-do-reino, mostarda e limão. Deixe esfriar.

3. Depois de frias, adicione o picles, as azeitonas e a salsinha.

4. Misture delicadamente e vá juntando também, aos poucos, a maionese.

5. Divida a salada em três porções iguais. A uma delas, junte as cenouras cozidas e picadas.

6. À outra, misture a maçã descascada e cortada em cubinhos.

7. À terceira porção, adicione os brócolis cozidos e divididos em raminhos.

8. Forre três formas lisas e redondas, próprias para bolo, com filme plástico ou papel alumínio, untado com azeite.

9. Arrume em cada uma das formas uma porção da salada, comprimindo-a bem. Deixe na geladeira até o momento de armar.

10. Em outra tigela, coloque o frango desfiado com o presunto picadinho, os pimentões sem sementes, cortados em cubinhos, e a cebola, cortada em rodelas bem finas.

11. Misture bem e tempere com azeite, limão, vinagre e salsinha. Coloque mais sal, se necessário.

12. Junte aos poucos a maionese. Reserve.

13. Forre uma travessa com as folhas de alface crespa. Sobre elas, desenforme a salada com a cenoura. Por cima, espalhe a metade do salpicão.

14. Sobre este, desenforme a salada com o brócolis. Por cima, coloque o restante do salpicão.

15. Por último, coloque a salada com maçãs e decore com os ovos cozidos passados pela peneira. Mantenha na geladeira até o momento de servir.