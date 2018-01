Salada de carpaccio

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 4 porções

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil

Ingredientes

Salada

200 g de carpaccio fatiado

360 g de mix de folhas (alface americana, alface comum, alface roxa e rúcula) rasgadas

120 g de cenoura ralada grossa

120 g de parmesão ralado

Molho

60 ml de mostarda Dijon

300 ml de azeite extravirgem

60 ml de mel

3 gramas de sal marinho

120 ml de suco de limão

Preparo

1. Nas laterais de uma saladeira, disponha as fatias de carpaccio. Reserve uma fatia para decoração.

2. Adicione o mix de folhas e, por cima, espalhe a cenoura ralada.

3. Decore o centro da salada com uma fatia de carpaccio em formato de flor (basta pegar o carpaccio, dobrar ao meio e, em seguida, dobrar novamente).

4. Por último, acrescente o parmesão ralado.

5. Misture todos os ingredientes do molho, despeje sobre a salada e sirva imediatamente.