Salada de folhas e camarão

Tempo de preparo: 45 minutos

Rendimento: 4 porções

Custo: alto

Grau de dificuldade: médio

Ingredientes

Salada

1 xícara (chá) de água

1 colher (café) de alho picado

400 g de camarão sete barbas limpo

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

3 colheres (sopa) de azeite

suco de 1 limão siciliano

100 g de tomate cereja, cortados em quatro

1 cebola roxa cortada em cubinhos

1 colher (sopa) de salsinha picada

1 colher (sopa) de cebolinha verde picada

200 g de palmito cortado em rodelas

200 g de arroz selvagem cozido

alface crespa verde

alface crespa roxa

Rúcula

Molho

1 ovo

2 colheres (chá) de azeite de oliva extravirgem

2 colheres (chá) de vinagre de vinho tinto

1 colher (chá) de mostarda tipo Dijon

sal e pimenta-do-reino a gosto

1 pitada de açúcar

Preparo

1. Numa panela, aqueça a água, junte 1 colher (sopa) de azeite, o alho, sal e pimenta. Assim que levantar fervura, adicione os camarões e cozinhe em fogo alto, por cerca de 5 minutos. Retire do fogo, escorra e espere esfriar.

2. Junte então o suco de limão, o tomate e a cebola. Adicione a salsinha e a cebolinha picadas, e reserve.

3. Afervente o palmito, escorra e tempere com sal, pimenta e 1 colher (sopa) de azeite. Reserve.

4. Tempere o arroz selvagem com sal, pimenta, 1 colher (sopa) de azeite e um pouco de limão. Reserve.

5. Faça o molho: coloque o ovo, em temperatura ambiente, numa tigela com água fervente, por 15 minutos.

6. Retire, quebre-o e coloque no liquidificador junto com os demais ingredientes. Bata rapidamente e coloque numa molheira.

7. Arrume quatro pratos para a salada. Divida entre eles as folhas lavadas e secas. Ao lado delas, monte em um aro redondo: primeiro o palmito, no meio o arroz selvagem e por cima os camarões.

8. Retire o aro cuidadosamente e sirva em seguida com o molho à parte