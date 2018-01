Sesc cria programação de verão

Desde o início do mês o Sesc vem trazendo uma programação especial para o verão. Neste ano, a edição que costuma atrair 2 milhões de pessoas durante a temporada em todo o Estado tem como foco a importância na prática de atividade física, com o tema “Eu, Você, Todo Mundo em Movimento!”.

As atividades oferecidas, de graça ou a um custo relativamente baixo, vão desde oficinas de arte a shows, de palestras a minicursos.

Para ver a programação completa, de todas as unidades do Sesc, basta entrar no site do Sesc Verão. Para quem já é ligado em mídias sociais, pode seguir a programação pelo Twitter, através da hastag #sescverão.