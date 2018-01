Verão do Morro leva shows e filmes para a Urca, no Rio

Se você adora um programa cultural no verão, o Rio de Janeiro tem uma lista exteeeeensa de coisas para fazer, além do conhecido banho de sol e praia. Logo depois do fim do carnaval, quem pensou que tudo estava acabado enganou-se. Começou no último dia 19 o ‘Verão do Morro, na Urca, zona sul da cidade, com show do Marcelo D2.

O evento junta pré-estreias de 11 filmes brasileiros, mostra de micrometragens e shows. Entre os espetáculos estão a exibição dos filmes Rita Cadillac – Lady do Povo, de Tony Venturi; e Corpos Celestes, de Marcos Jorge/Fernando Sever; apresentações dos cantores Diogo Nogueira (amanhã!), Maria Rita, Ana Carolina e Maria Gadú; e DJs Luluta e Pachu.

Veja todos as atrações aqui. Outras informações no site do evento.