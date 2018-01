Viagem sem fim

“Poucos animais” – ou sobre frustrações em viagens

Há alguns anos fui a Galápagos, no Equador, em um cruzeiro. Os brasileiros que me acompanhavam e eu ficamos encantados com o lugar, a preservação, a natureza exuberante e diversa, além de claro, os animais. Eu fiquei particularmente empolgado com as tartarugas gigantes que tanto queria ver (O George já tinha morrido) e depois, impressionado