Em 2014 planejei ir à Índia e ao Nepal com uma amiga, mas a viagem acabou não rolando e fui para outros destinos. Em abril de 2015, Katmandu, a cidade dos templos gigantes no Nepal foi destruída por um terremoto. Vários lugares turísticos estão ameaçados de extinção por diversas razões. Galápagos, no Pacífico, sofre com o crescimento do turismo e a mudança climática. O clima também ameaça a Grande Barreira de Corais, na Austrália, as Maldivas que devem desaparecer em menos de cem anos, e até Veneza que vem afundando pouco a pouco a cada ano. O volume do Mar Morto, em Israel, já foi reduzido a um terço do que ele era e o Taj Mahal, na Índia, sofre com a poluição que corrói seu mármore.

Não precisamos ir longe. Não são apenas os grandes pontos turísticos que compõem os destinos. Já experimentou caminhar pelo seu bairro e notar o quanto tudo mudou nas últimas décadas? Pensando nisso, o artista plástico e antropólogo João Galera e o Museu da Casa Brasileira abriram a mostra “Antes que acabe”, com desenhos de casas dos bairros da região central e Oeste de São Paulo que aos não tão poucos vão dando lugar a grandes edifícios. O artista o faz com olhar de turista. Radicado em São Paulo há alguns anos, ele veio do Paraná e observa desde então a transição da cidade.

A mostra é um passeio turístico pela arquitetura paulistana dentro de um museu. A interpretação do artista nos provoca a olhar as casas que ainda resistem nos bairros mais verticalizados de São Paulo e despertar o olhar de turista na nossa própria cidade. Galera consegue nos lembrar de que conhecer um lugar é uma experiência em constante transformação.

“Antes que acabe” instiga o olhar para São Paulo e apressa um pouco certos planos de viagens que deixamos para lá. Afinal, sempre teremos Paris…, mas nunca mais a mesma Paris.

Antes que acabe

Museu da Casa Brasileira

Av. Brig. Faria Lima, 2.705

Jd. Paulistano

Até 31 de julho das 10h às 18h (terça a domingo)

R$ 7

O livro com os 58 desenhos da série pode ser comprado pelo Partio.

