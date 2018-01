¡Arriba, abajo!

Buenos Aires e Miami sempre figuraram entre as cidades preferidas dos brasileiros para tirar férias. Destinos turísticos consolidados, elas oferecem opções variadas para todas as idades e perfis de turistas.

Neste ano em que nós procuramos ajustes financeiros mais rígidos, esses destinos voltam ao topo da lista porque oferecem serviços e experiências de diversos preços. É possível fazer programas caros, baratos e mesclados. Com a restabilização do dólar, as companhias aéreas têm anunciado promoções. É possível encontrar voos para Miami por menos de R$ 1.500 e para Buenos Aires pela metade.

Buenos Aires

À margem do Rio da Prata, Buenos Aires é uma metrópole arborizada e cheia de praças que os locais aproveitam de forma exemplar. No verão, a qualquer hora do dia você vai encontrar as pessoas tomando sol nos gramados. A cidade abriga atrações exclusivas como o bar que fica embaixo da Floreria Atlantico. E tradicionais, apesar de pouco frequentada por turistas, como o Boliche de Roberto, um bar simples com tango cantado sem microfones. Para se hospedar recomendo os bairros da Recoleta e Palermo.

Miami

Miami é uma metrópole que não pára nunca e tem praia. Uma combinação perfeita que agrada muita gente. Apesar de ter um ar cafona em alguns momentos, o destino oferece a possibilidade de uma experiência sofisticada sem que custe um absurdo. Os alugueis de carro nos Estados Unidos são muito baratos. Um dos meus lugares prediletos da cidade é o bairro Coconut Groove. Pertinho de lá, fica o restaurante El Carajo, dentro da loja de conveniência. Esta taverna oferece uma comida deliciosa e tem uma boa variedade de vinhos baratos.