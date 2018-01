As férias dos influentes da revista Time

A revista Time divulga todo ano uma lista das pessoas mais influentes do planeta. Neste ano tinha até um juiz brasileiro na lista. Mas vamos ao que interessa? Já escrevi aqui que as pessoas mais bem-sucedidas do planeta tiram férias, prezam por esse tempo e usam o período para viajar. O Viagem Sem Fim preparou uma lista com os destinos de cinco dos influenciadores listados pela Time.

Mark Zuckerberg – Havaí

O fundador do Facebook já é um habitué na lista dos influentes. Em 2013 ele foi notícia por tirar férias “simples e baratas” no Havaí. O bilionário foi com sua esposa para Kauai, no arquipélago norte-americano. A simplicidade que espantou os jornais do mundo todo foi que o casal optou por fazer piqueniques com hambúrgueres e smoothies ao invés de jantares sofisticados em um resort de luxo. Ele parece ter gostado de lá porque comprou um terreno com praia por US$ 100 milhões.

Leonardo DiCaprio – Indonésia

Logo após finalmente ganhar um Oscar de melhor ator, Leonardo DiCaprio aproveitou as férias para promover uma causa em que é pessoalmente engajado. Ele foi passar férias na Indonésia para conhecer de perto os projetos de preservação de Sumatra, um dos últimos lugares onde certas espécies como tigres de Sumatra, orangotangos, rinocerontes e elefantes coexistem. Além de se divertir, o astro ainda fez publicidade social por meio de suas redes. DiCaprio – que é gente como a gente muito rico – não deixa de aproveitar e esbanjar em férias mais “tradicionais”. Em 2015, ele viajou para Saint Barth, no Caribe, e curtiu festas e iates cheio de gente em volta!

Hillary Clinton – Hamptons

Indicada pelas pesquisas como a nova presidente dos Estados Unidos, a candidata passou suas últimas férias do ano passado – já em campanha pelas primárias – em Hamptons, uma área de condomínios de luxo no litoral do Estado de Nova York. O lugar é caro e frequentado por ricos e famosos. Tanto que a Politico Magazine, principal veículo de política de Washington a criticou dizendo que apesar de defender os oprimidos, Hillary preferiu tirar férias onde ela se encaixa melhor, entre os 1% mais abastados.

Gael García Bernal – Brasil

O ator mexicano que ficou conhecido no Brasil por “Amores Brutos” e “Diários de Motocicleta” escolheu o nosso país para passar as férias em 2009. Ele foi confirmado nesta semana como o novo Zorro do diretor Jonás Cuarón, filho do cineasta Alfonso Cuarón. Quando esteve de férias por aqui, Bernal foi a um show de Caetanos Veloso em São Paulo. Ele já esteve de volta em outras ocasiões e neste ano afirmou que aceitou um papel no filme “Zoom” principalmente para ter que voltar ao país em que ele se sente em casa.

Lewis Hamilton (e Rihanna) – Barbados

O corredor mais bem pago da Fórmula 1, Lewis Hamilton passou as férias de 2015 com a cantora Rihanna em Barbados, no Caribe. Os dois curtiram a ilha caribenha no melhor estilo “férias na praia” com mergulhos, passeios de barco e catamarãs. Eles passaram pela ilha no carnaval e Barbados é conhecido por ter uma vida noturna agitada. Ou seja, não faltou festa.

