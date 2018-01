Cozinhando em alto mar: as viagens de Eudes Assis

Comer a comida local é uma experiência considerada obrigatória para os turistas. Algumas viagens são inteiramente planejadas por roteiros gastronômicos e essa modalidade de turismo é uma das mais populares em todo o mundo. Os chefs de cozinha mais renomados do mundo têm o hábito de misturar influências e encontrar rimas de várias partes do mundo para ingredientes locais.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nascido no litoral, o chef Eudes Assis é considerado por muitos críticos de gastronomia o melhor em cozinha do mar. Além da inspiração materna quando ainda era criança, foi viajando que ele se tornou o profissional que é hoje. Eudes passou cinco anos trabalhando na cozinha de um iate.

Ao mesmo tempo em que teve a oportunidade de conhecer 26 países, houveram dificuldades, como o espaço limitado e a hierarquia rígida do mar. A experiência lhe rendeu frutos para a vida pessoal e profissional. “O maior desafio de trabalhar em um barco é que o estoque de ingredientes é limitado. Você desce em uma ilha na Grécia por exemplo e tem que comprar o produto regional. De repente eu me via com um cordeiro na mão, e sem grandes experiências de como prepará-lo. Lembro das frutas na Grécia, tinham aquelas nectarinas, por exemplo. Então, ao invés de fazer uma torta de maçã, fazia uma de nectarina. Eu era desafiado o tempo todo a usar produtos diferentes, como queijo fetta”, conta o chef.

A inspiração não vem somente de outros países. O Brasil é um país de dimensões continentais e com várias técnicas e cozinhas distintas que podem se influenciar e complementar o cardápio. “Belém do Para tem uma série de ingredientes e produtos únicos de la, e Minas Gerais tem uma culinária riquíssima, e a Bahia, enfim. A viajem é para conhecer outras técnicas de cozimento, por exemplo, na Espanha há uma técnica de vanguarda, é tudo muito moderno, vale a pena conhecer. A técnica francesa é toda muito minuciosa em relação aos cortes, aos molhos. Eu acho que vale a pena viajar para adquirir experiência e técnica”, diz Eudes.

E será que ele é capaz de eleger a melhor comida do mundo? “Olha que eu comi muita coisa boa! Sou apaixonado pela Espanha, porque além de gostar de preparar peixes e frutos do mar eu adoro comer essas coisas. O Mercado de Barcelona é riquíssimo” , conta. “Uma vez comi num restaurante num píer de Boston uma sopa com vieiras que me marcou a vida. Era branca e não era feira com creme de leite, parecia uma farinha com manteiga, coisa absurda de boa”, lembra salivando.

A cozinha para o chef é uma forma de viajar. E viajar é uma forma de cozinhar melhor.

Onde experimentar a comida do chef:

Taioba Gastronômia

Rua Tijucas, 55 – Camburi

Litoral Norte de São Paulo.

Quer mais dicas e inspirações para suas próximas viagens? Curta o Viagem Sem Fim no facebook e siga @aqueledaniel no instagram.