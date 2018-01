Encontre-me em Nova York

“Acho que a forma como nos encantamos por um lugar é muito parecida com a sensação de se apaixonar por alguém. Se por um lado vemos mil razões para gostarmos de determinada cidade/pessoa, por outro não há nada que explique completamente. É porque bateu e pronto. Pode ser por afinidade ou por serem opostos, questão de sintonia, momento, sei lá: é quase surreal”. É assim que a Débora Costa e Silva explica sua paixão por Nova York. Não tem explicação. Não é lógica, é só amor.

A jornalista fez 30 anos e estava naquele momento em que todos as pessoas de 30 anos que eu conheço, inclusive eu, estão: questionando se o lugar onde estamos é o lugar onde queremos estar. Não falo apenas de geografia, mas de uma crise existencial mesmo. A Débora sonhava em passar um tempo em Nova York.

Por que não? Opa, também não é assim. Havia muitos senões para tomar esta decisão. “Nova York é a cidade mais cara do mundo e, bem, eu não estou nem entre as mais rycas do meu prédio. Até para os americanos, a cidade é considerada um destino dos sonhos, é extremamente concorrido, o que me fez repensar milhares de vezes se era isso mesmo o que eu queria”. O que estava em jogo era usar os anos de economia em uma viagem.

A primeira semana sanou qualquer dúvida que ainda pudesse existir. “Eu não poderia estar mais satisfeita com essa decisão. Em uma semana eu já vivi tantas coisas que parece ter sido até mais. Passei um dia na fofíssima praia de Coney Island; fui ao show da minha banda favorita (Hiatus Kaiyote) com a musa Erikah Badu; encontrei amigos queridos (uns de longa data, outros recém conhecidos); tietei dois ídolos (o baterista da Hiatus e o David Schwimmer, que faz o Ross em “Friends“); dancei salsa com cubanos em uma praça; saí correndo na chuva com meu irmão e a minha cunhada, num dos dias mais legais da vida, cheio de emoções e comilança; e a lista segue crescendo”, conta.

As aventuras são contadas no blog dela, o Papetes pelo mundo e no instagram como @dregola. Segura que tem textão e valem a leitura de cada linha. A viagem da Débora não é um relato destemido sem compromisso com a realidade. Ela mostra a dificuldade de estar vivendo a jornada sozinha, os encontros, as angústias e, é claro, a parte divertida de tudo isso. A rusticidade dos relatos e os textos delicados dela fazem do seu diário virtual uma leitura obrigatória para quem está juntando coragem para um período sabático, ou para quem ama (ou quer amar) Nova York.

A viagem já trouxe surpresas como o domingo em Monatuk. “Um dos lugares que já estavam na mira antes de vir para Nova York era Montauk, cidade praiana onde foram gravadas cenas do filme “Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças“, com o Jim Carey e a Kate Winslet. O empurrão que faltava para marcar o dia da viagem veio quando soube que a banda Hiatus Kaiyote, que sou super fã, iria se apresentar lá. E o melhor: o show era de graça em um domingo, então não teria que gastar uma fortuna nem perder aula do curso de inglês. Perfeito”.

A Débora já viu dois shows da banda , viu peças na Broadway e foi em um programa de auditório ver a Alicia Keys. E nas próximas semanas vai ter uma visita ao Canadá.

