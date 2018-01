Faça selfie, sim!

Todo mundo já viu a Torre Eiffel, todo mundo sabe como ela é. E, me desculpe dizer, se você não é um grande fotógrafo, sua foto não vai causar muito impacto.

Você, pessoa comum que não se acha muito melhor que o resto da humanidade, faça selfies. Mostre sua cara feliz em suas viagens. Peça para tirarem fotos suas. Olhe para seus álbuns daqui a alguns anos e veja aquela sua cara de alegria diante do Coliseu, ou embaixo do Cristo Redentor. Permita-se olhar nos seus olhos e sentir de novo tudo o que mudou com aquela viagem.

Um monte de gente vai te julgar se você fizer selfies. E se você não fizer, também vão te julgar. E vão dizer que você está errado por colocar o arroz por cima do feijão e também pelo contrário. Vai ser feliz. E faça selfies.