Não me peça para voltar logo

Sempre me surpreende e me chateia um pouco quando uma pessoa posta uma foto de viagem e os amigos comentam “volta logo”.

Eu sei que bate saudades, mas dá para segurar essa barra que é gostar de você quando está viajando? Dá, sim.

Esse comentário sempre me soa como um pouco de egoísmo. Poxa, seu amigo trabalhou, juntou grana, pensou a viagem durante um tempo e quando ele vai, tudo o que você consegue dizer é “volta logo”? Me parece uma dificuldade em sentir-se feliz com a alegria e o prazer do outro. E, se eu acreditasse em inveja, diria que isso me parece inveja.

Tente se imaginar naquele lugar. Você passou as últimas semanas contando os dias para sair de férias. Chegou no destino que escolheu depois de muito pesquisar e coloca uma foto para mostrar o quanto está feliz. Mas seus amigos querem o que? Que você volte, trabalhe e não se divirta.

Claro que seus amigos não querem isso, mas é o que parece.

Que tal mudar um pouco e dizer outras coisas: “aproveite”, “divirta-se”, “quero saber tudo quando você voltar”, ou “que legal, poste mais fotos”. Soa melhor, né? Todo mundo fica feliz.

Boa viagem.

