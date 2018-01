Um dia em Inhotim

O Instituto Inhotim comemorou dez anos neste mês de setembro. Os guias de viagem tradicionais recomendam pelo menos dois dias para visitar todas as galerias, mas como nem sempre temos o tempo ideal para aproveitar todos os destinos, me desafiei a conhecer o instituto em um dia. Vi tudo. Em algumas galerias demorei vários minutos e em outras apenas passei. Nem todas as obras se conectam com todas as pessoas, esta é uma realidade em qualquer museu.

De Belo Horizonte peguei uma van na loja do instituto no bairro Savassi. O carro sai às 8h15 de Belo Horizonte e sai de Inhotim às 17h30 e custa R$ 60 ida e volta (Sai da Rua Antônio de Albuquerque, 909). O melhor é comprar o bilhete um dia antes para garantir lugar. O ingresso para visitação custa R$ 40 e há a opção de usar carrinhos de golfe para se deslocar por mais R$ 25. Eu fiz tudo a pé porque gosto de caminhar, mas os carrinhos tem rotas e paradas como um ônibus e atendem os 140 hectares de atrações.

Que saber o que dá pra fazer em um dia? Vem comigo!

