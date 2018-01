Um dia em Miami

Miami sempre esteve entre as cidades queridinhas dos brasileiros e com a maioria das companhias brasileiras voando para lá, a cidade se torna também uma escala para muitos outros lugares na América do Norte. Conhecida por ser um destino ideal para compras, Miami é uma metrópole litorânea vibrante, moderna e barata. Há muitas possibilidades de se divertir na cidade mesmo que você tenha pouco tempo.

Alugar um carro

A primeira dica importante é: aluguéis de carro nos Estados Unidos são baratos e Miami é uma cidade de longas distâncias. Vale a pena alugar um carro no aeroporto para se locomover com mais tranquilidade. Guarde todas as moedas que pegar de troco, você vai precisar delas.

North Miami Beach

Se quiser ir à praia, North Miami Beach tem praias mais tranquilas que South Miami Beach. Se você estiver de carro, vale a pena gastara umas horas da manhã para aproveitar o sol.

Lincoln Road

A Lincoln Road é um calçadão cheio de lojas e restaurantes. Nela você encontra diversas lojas de marcas como H&M e Zara. O meu programa preferido na Lincoln é almoçar e observar o movimento. Ah, para os Apple maníacos, tem uma loja da maçã lá.

Havana 1957

Na Lincoln um dos meus restaurantes favoritos é o Havana 1957. Recomendo pedir o “Ropa Vieja” e um mojito. Os pratos são bem servidos.

Dophin’s Mall

O Dolhpin Mall é um dos maiores outlets da cidade. Vale a pena passar por lá, ainda que você não tenha muito tempo. Mas é importante ter foco porque é possível passar a tarde toda lá mesmo se você não for um aficionado por compras.

El Carajo

O restaurante El Carajo é uma taverna escondida dentro de uma loja de conveniência de posto de gasolina. O lugar tem um cardápio delicioso e excelente opções de vinhos. Experimente a variedade da uva Zinfandel, da Califórnia. Não se deixe levar pela aparência, visto de fora é só uma conveniência mesmo.

Ocean Drive

Se tiver a noite livre, o programa preferido dos turistas é ir à Ocean Drive, uma rua cheia de bares, restaurantes e baladas com uma interessante arquitetura Art déco. Se por um lado Miami é uma cidade acolhedora e receptiva, a Ocean Drive pode te colocar em contato com o pior da “cultura local pra gringo ver”. A Ocean Drive é um ambiente extremamente machista onde alguns bares colocam mulheres seminuas dançando para atrair público de forma bastante deprimente. Para apreciar a arquitetura, passear por ali durante o dia é mais prazeroso. Neste roteiro de um dia, só resta a noite.

