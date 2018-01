Um dia na Serra Gaúcha

Um dia livre pode ser muito bem aproveitado para conhecer novos lugares. Em viagens de trabalho, por exemplo, é raro conseguir mais que um fim de semana para aproveitar o destino. A Serra Gaúcha é um destino que oferece muitas atividades para os visitantes em qualquer época do ano. É possível passar alguns dias por lá bem longe do tédio. Mas e se você tiver só um dia, vale a pena? Sim.

Gramado e Canela são as cidades mais conhecidas da chamada Rota Romântica, mas a região da serra oferece muitas outras atrações. Em apenas um dia é possível aproveitar um pouco de cada coisa. Os pouco mais de 100 quilômetros que separam a capital da Gaúcha das duas cidades são pavimentados por boas estradas e paisagens que valem a viagem. Mesmo para quem vai ficar mais tempo viajando pela região, a melhor opção é alugar um carro, já que as atrações são distantes umas das outras.

Guiado por uma amiga gaúcha jipeira que já rodou mais de 5 mil quilômetros pelo Brasil numa viagem de férias, fomos até Ivoti pela BR 116, onde entramos para conhecer o Buraco do Diabo, uma rua com várias casas de arquitetura enxaimel.

Paramos para comer um lanche na Tenda do Guri, no vilarejo de Picada Café. De fora, é um restaurante de beira de estrada bem comum, mas o ambiente é aconchegante e o atendimento muito eficiente. O buffet de almoço já estava servido e parecia delicioso, além de farto.

E de lá seguimos para Nova Petrópolis, uma charmosa e menos falada cidade daquela região. Na praça principal da cidade há um labirinto verde que diverte famílias inteiras. Chegamos ao centro, fizemos a selfie do campeões e seguimos para Gramado.

Gramado e Canela foram cidades planejadas para o turismo. Tudo parece ser feito para te distrair, divertir e fazer gastar. Lojas, muitas lojas, restaurantes, hotéis, museus, parques, tudo ao seu redor te convida para entrar e deixar alguns reais. Se você resistir a algumas tentações, como alugar uma Ferrari ou Porsche para passear, ou comprar um sofá de R$ 29 mil reais, há opções muito honestas.

Em Gramado há um museu de cera, um museu da moda e um parque de neve artificial com esqui, snowboard e outras atividades de inverno. O Snowland funciona o ano inteiro e os preços variam entre R$ 120 e R$ 150 para passar o dia usufruindo das instalações. Como o meu tempo era curto, passamos direto por lá e fomos para o EcoParque Sperry, onde o almoço no restaurante Bêrga Motta por R$ 60 o buffet livre te dá direito a usar o parque que consiste basicamente em algumas trilhas leves com cachoeiras. Vale a caminhada. No fim, os visitantes ainda podem colher as bergamotas (mexericas) no pomar.

O parque já fica no município de Canela onde a principal atração é a Catedral de Pedra em estilo gótico que lembra a de Colônia, na Alemanha, em menores proporções. Vale a pena tomar um chocolate quente com vista para a Catedral no entardecer.

À noite pode ser celebrada com uma sequencia de foundues de volta em Gramado. A cidade apresenta opções muito variadas em preços que não fogem muito dos praticados em São Paulo no inverno. Nós preferimos voltar a Nova Petrópolis e jantar por lá antes de voltar a Porto Alegre.

Em um dia dá tempo de conhecer muito de alguns destinos. Gramado, Canela e as outras cidades da serra gaúcha oferecem diversão para muitos dias, mas se você não tiver todo esse tempo, um dia já vale a pena se você estiver pela região. Um feriado prolongado de quatro dias é o ideal para explorar a rota.