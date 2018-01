Vale a pena gastar um pouco mais em passagens aéreas?

A busca por passagens aéreas baratas é quase um a priori no planejamento das viagens, mas o conforto e as vantagens de voar em uma classe intermediária podem valer a pena por uma diferença pequena de preços. Algumas companhias têm investido em classes que atendam os passageiros com mais conforto sem que tenham que voar necessariamente na executiva, que chega a custar o dobro em alguns trechos.

Fui à Europa pela World Traveller Plus, a classe intermediária da British Airways e pude experimentar os benefícios de voar em uma classe com mais conforto e que cabe no bolso. A primeira vantagem é que as poltronas são maiores e os espaços entre elas também, além de apoio para as pernas e pés. Para viagens longas, cada centímetro a mais tem seu valor.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O serviço é um atrativo à parte, o cardápio é diferente da classe econômica, eu diria, intermediário também. E a companhia oferece alguns agrados como champanhe e aqueles kits com escova de dente, pasta, máscara, caneta, etc..(muitas vezes não usamos no voo, mas salvam a vida quando hospedamos alguém em casa). Como a cabine é pequena, alguns comissários ficam por ali o tempo todo para oferecer ajuda. Como as poltronas são maiores, as telas do serviço de entretenimento a bordo também são e o catálogo de filmes é bem amplo e atende a todos os gostos. Outra vantagem é a franquia de bagagem.

Há duas formas de comprar poltronas nesta classe, buscando diretamente por elas no momento da compra, ou pagando por um upgrade depois de comprar uma passagem na econômica. A dica é que se você comprar a econômica em uma promoção,o upgrade sai pelo mesmo valor, cerca de US$ 200, então é preciso por na ponta do lápis. Este gasto pode representar a chegada no destino mais disposto e um ganho de algumas horas para aproveitar os lugares acordado.

Outras companhias, como a Iberia, contam com vantagens semelhantes, principalmente no quesito conforto e, a partir do fim de 2017, a aérea anunciou que terá uma nova cabine desse tipo. Vale a pena conferir estas opções antes de fechar a tarifa mais barata e passar mais de dez horas apertado em um voo.