Viajar faz as pessoas felizes e bem-sucedidas

Uma das características das pessoas mais admiradas do planeta é que elas viajam. Conheça alguns benefícios das férias.

Em 2015, Arianna Huffington, presidente e editora-chefe do The Huffington Post, afirmou em uma publicação do LinkedIn que gostaria de saber aos 22 que o sucesso não é definido por quem consegue ficar mais tempo sem tirar férias. Em 25 de junho de 1908, o Dr. William E. Chancellor, publicou um artigo com o título “Os benefícios das férias” no Jornal de Educação da Universidade Boston. Pouco mais de duas décadas depois, em 10 de junho de 1939, Jane Stafford, publicou no Science News Letter, um artigo com o mesmo tema e o título “Férias receitadas”. Neste artigo, a autora fala de alguns dos benefícios de viajar de férias. Entre eles, estão: alívio do sistema nervoso, adaptabilidade, independência, melhor metabolismo e autoconhecimento.

Entre todas as receitas de sucesso, eu certamente apostaria em uma clássica: viaje. Somos o tempo inteiro estimulados a construir uma carreira de sucesso e as publicações mostram as inspiradoras histórias dos grandes líderes, mas ocultam um detalhe: gente feliz viaja. Em agosto de 2011, a imprensa noticiou perplexa que o presidente americano Barack Obama tirou férias em meio a críticas, pois o país passava por uma crise. Logo vieram umas poucas matérias sobre executivos que ocupavam altos cargos e não abriam mão das férias, um pouco na contramão da ideia de que era bem-sucedido aquele que trabalhava incansavelmente.

Uma característica que poucos prestam atenção nas pessoas mais bem-sucedidas que conhecemos, sejam elas executivos, artistas, acadêmicos ou inventores, é que elas viajam. Eles geralmente conhecem alguns lugares além do que vivem. Há uma centena de listas de hábitos para aqueles que querem uma carreira de sucesso, falta, no entanto, viajar.

Quem viaja é mais criativo, mais flexível e mais motivado. Quem tira férias é mais focado, mais objetivo e mais aberto à diversidade. Em 2014, o psicólogo Thomas Gilovich divulgou uma pesquisa que revela que viajar deixa as pessoas mais felizes que ter bens materiais. Segundo ele, quem viaja é mais sociável e tem uma experiência de vida mais rica que se reflete em diversas áreas da vida. É como dizem: viagem é a única coisa que você compra e fica mais rico.

Uma pesquisa realizada pelo YouGov em 23 países revelou quem são as pessoas mais admiradas do planeta. Adivinhe? Todas elas têm um passaporte recheado. Entre as personalidades estão nomes como Angelina Jolie, Barack e Michelle Obama, Dalai Lama, Celine Dion, Papa Francisco e Julia Roberts. Todos esses vivem com pé na estrada.

