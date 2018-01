Dicas espertas da semana

Perdeu nossa edição impressa de 17 de outubro? Então confira aqui as dicas e novidades que destacamos na semana. 1. VOCÊ SABIA 80 ANOS o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) completa em 2017. Para celebrar, o Museu do Amanhã, no Rio, recebe o Seminário Internacional O Futuro do Patrimônio nos dias 26 e 27